Vi avevamo raccontato nei giorni scorsi che la gara di Pescara fosse decisiva per la panchina di Roberto Baronio. Il ko in Abruzzo, il girone d’andata chiuso a nove punti, record negativo da quando esiste il campionato Primavera 1, hanno spinto il Napoli ad esonerare Baronio. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva, il Napoli sta valutando varie idee per il nuovo allenatore degli azzurrini che domenica inizieranno il girone di ritorno sul campo del Torino. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva da IamNaples.it, trova conferma il nome che vi abbiamo accennato nella giornata di ieri: Giuseppe Angelini, in passato allenatore degli Allievi Nazionali B della Juventus, della Primavera del Cesena, club con cui ha vinto il campionato di serie D. Non è l’unico nome valutato dal Napoli ma Angelini al momento è in pole sugli altri profili valutati.

A cura di Ciro Troise