Dopo la sconfitta per 4-1 contro il Lecce alla prima giornata di campionato, il Napoli negli ultimi giorni di mercato ha cercato di rimediare al ko rinforzando la squadra guidata da mister Cascione. Per il centrocampo è arrivato il centrocampista classe ‘2001 Junior Nzila, acquistato dal Chiasso in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore francese ha portato a casa undici presenze con un assist nella Challenge League (la serie B svizzera) con la maglia del Chiasso.

Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di IamNaples.it, è stato definito anche un innesto per la difesa: arriverà Filippo Facchini, difensore centrale classe ‘2002 che tra lo scorso campionato e quello in corso ha collezionato sette presenze in serie D con la maglia del Fiorenzuola che nella scorsa stagione ha chiuso il girone al secondo posto alle spalle del Mantova prima dell’interruzione della pandemia.

La formula dell’acquisto di Facchini è la stessa adottata per Nzila: prestito con opzione per il riscatto alla fine della stagione 2020/21. Facchini vanta anche delle convocazioni nella Nazionale Dilettanti Under 18 e con la Rappresentativa Serie D avrebbe partecipato al Torneo di Viareggio mai disputato a causa della pandemia.

A cura di Ciro Troise

