È l’estate dei ritorni in casa Napoli. Sono rientrati alla base Giuseppe Santoro nel ruolo di team manager in prima squadra, Niccolò Frustalupi da allenatore della Primavera, Sinatti e Calzona, che hanno lavorato con Sarri, nello staff di Spalletti. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di IamNaples.it, è pronto un altro ritorno. Si tratta di Andrea Liguori, che ha lavorato da vice di Giampaolo Saurini in Primavera nelle stagioni 2013-14 e 2014-15, annate in cui ha vissuto anche l’unica qualificazione agli ottavi di finale conquistata in Youth League dal Napoli, sconfitto con un gol in pieno recupero dal Real Madrid.

Liguori guiderà l’Under 17, Gianluca Grava, quindi, ricostruisce l’organigramma del settore giovanile dopo le separazioni improvvise e sorprendenti con Massimo Carnevale, protagonista con l’Under 17 fino ad inizio giugno e Giuseppe Bevilacqua, che, invece, ha completato la sua avventura al Napoli cimentandosi in pochissime gare ufficiali nell’ultimo anno e mezzo a causa della pandemia.

Dalla Svizzera alla Tunisia, il giro del mondo di Andrea Liguori

Liguori ha vissuto anche delle prestigiose esperienze all’estero, lavorando in Svizzera al Losanna, in Francia al Tours e allo Stade Lavallois in Belgio al fianco dell’ex attaccante del Milan Marco Simone. Successivamente il suo tour per il mondo è sbarcato in Tunisia al Club Africain, Campano di nascita ma trapiantato in Abruzzo, da calciatore ha giocato soprattutto in serie D con le maglie di Triestina, Turris, Latina, Canistro, Paternò e Alabalonga. Prima dell’avventura napoletana con Saurini, Liguori aveva allenato la Juniores nazionale del Fidene e poi coadiuvato Francesco Gabriele in qualità di vice al Bellinzona. Dopo le avventure in giro per il mondo, nelle ultime due stagioni Andrea Liguori ha allenato in Italia, prima all’Avezzano nel campionato regionale d’Eccellenza e poi all’Olympia Agnonese in Molise.

Il sistema di gioco che utilizza di più è il 4-2-3-1, adottato spesso anche da Carnevale. Al suo fianco da vice ci sarà Salvatore Bevo, l’anno scorso al fianco di Barrucci all’Under 12. L’Under 17 sarà anche la prima squadra ad iniziare la preparazione, probabilmente lunedì 9 agosto, anche perchè il campionato inizierà un paio di settimane prima delle altre categorie, domenica 12 settembre.

Cambia l’organigramma del vivaio anche nelle altre categorie

Prenderà il posto di Bevilacqua alla guida dell’Under 16 Luigi Malafronte, che nella scorsa stagione ha guidato l’Under 14, che passerà nelle mani di Armando Nocerino mentre i ragazzini classe ‘2009 saranno allenati da Albino Rossi. In Under 16 lavorerà da vice al fianco di mister Malafronte Salvatore Galizia, una new entry del vivaio azzurro.

L’unica conferma spetta all’Under 15, con Gennaro Sorano ad allenare la squadra ‘2007, avvalendosi del supporto del vice Raffaele Annunziata, che è stato un suo collaboratore anche nella scorsa stagione.

A cura di Ciro Troise