Bookmaker non AAMS: i rischi nell’apertura degli account

Ognuno ha il proprio sport e squadra preferita. Per noi in Italia lo sport principe è il calcio e tutti vorremmo essere direttamente in campo con i nostri beniamini. Purtroppo, non è possibile quindi non ci rimane che partecipare agli incontri nei modi che possiamo. Tifando allo stadio o seguendo la partita in televisione o, cosa molto comune oramai, piazzando delle scommesse. In caso di vittoria questo permette di raddoppiare la gioia per aver visto la propria squadra vincere oltre a incassare una somma dalla scommessa.

Scommettere sul calcio è una delle tradizioni popolari italiane e dalla classica schedina al bar si è passati oggi a forme più raffinate di gioco. Il tutto avviene via internet grazie ai numerosi bookmaker italiani ed esteri che permettono di scommettere sul calcio italiano e internazionale.

Il nostro campionato di Serie A, ma spesso anche la B, compaiono sempre sui palinsesti dei bookmaker online. Tra quelli che offrono quote migliori e maggiori opzioni per le puntate ci sono sicuramente i bookmaker non AAMS. Ma queste piattaforme estere di scommesse sportive sono realmente sicure? Si potrebbe incorrere in qualche rischio piazzando scommesse e magari vincendo su questi bookmaker non italiani?

Bookmaker non AAMS: scoprire se sono legali o meno

Accertarsi della legittimità di queste piattaforme è il primo passo che uno scommettitore deve fare prima di piazzare i propri pronostici.

Oggi è un vero proliferare di bookmaker esteri che, grazie a siti tradotti in italiano, riescono ad avere un seguito anche direttamente da noi. Queste sono piattaforme di gioco alternativo ai bookmaker nostrani. Comunemente detti “non AAMS” poiché utilizzano licenze e concessioni di stati esteri. Il fatto che un bookmaker non abbia sede in Italia non è motivo sufficiente per cui sia considerato illegale. Tuttavia, è compito dello scommettitore quello di accertarsi che la piattaforma scelta sia comunque inquadrata in uno schema legale di uno stato.

Per farlo bisogna individuare il tipo di licenza di cui il bookmaker è titolare. Il metodo è semplice: scorrere in basso da ogni pagina del sito del bookmaker. In fondo, nell’area chiamata footer, si trovano molte informazioni. Ci sono i link alle pagine dei regolamenti e delle condizioni di utilizzo, gli indirizzi, i metodi di contatto e quant’altro.

Si deve individuare un logo o uno stemma dell’ente che ha esso la licenza. Questo a sua volta deve essere cliccabile e portare a un validatore della licenza. Questa è una pagina dinamica sul sito dell’ente (quindi non sul bookmaker) che riporta esattamente ragione sociale, nome del sito e validità della licenza stessa.

L’assenza di questa caratteristica è segno di un sito che non segue nessuna regola e quindi probabilmente è solo lì per carpire dati personali o effettuare qualche altro tipo di inghippo.

Comprendere al meglio i termini e le condizioni

Altro punto a cui prestare attenzione quando si sceglie un bookmaker non AAMS è quello di leggere attentamente i termini e le condizioni di uso del sito. Se il bookmaker ha la sua versione in italiano anche i termini e le condizioni è bene che fossero nella nostra lingua.

Leggerle attentamente fa sì che si capisca bene come utilizzare il sito e i motivi per cui un account potrebbe venir congelato. È bene attenersi a quello che viene richiesto in quanto vedersi bloccato il conto scommesse, con magari dentro anche dei soldi, non è piacevole.

È compito del giocatore controllare che i termini e le condizioni siano disponibili anche in italiano. Per ogni dubbio è bene contattare l’assistenza clienti e fare tutte le domande che si ritengono opportune. Questo dà anche la possibilità di testare in prima persona il servizio di assistenza. Spesso alcuni trabocchetti vengono proprio abilmente nascosti tra le pieghe del regolamento.

Attenzione ai dati personali

In merito alla privacy sappiamo bene quanto questa sia una tematica regolamentata in Italia. Lo stesso invece potrebbe non essere quando si parla di altri paesi. Nel caso si nutrissero dei dubbi sull’effettiva legittimità delle licenza, non ci sono metodi di contatto con il bookmaker validi e non è riportato nessun riferimento al trattamento dei dati personali è meglio cambiare sito.

I dati personali su internet hanno un grande valore e inviare i propri documenti o altri dettagli in mani oscuro potrebbe esporre a conseguenze imprevedibili. Furti d’identità, sottrazione di numero di carte di credito o chissà quante altre cose.

Dichiarare le vincite

Altro rischio che si potrebbe correre nel giocare e vincere sui bookmaker non AAMS è quello di sbagliare qualcosa nei confronti del fisco italiano. In caso di una singola vincita di elevato importo oppure di diverse vincite piccole è bene tutelarsi nei confronti del fisco.

I bookmaker non AAMS pagano le vincite alle scommesse sportive comprensive delle tasse del paese di residenza del giocatore. Per queste piattaforme sarebbe impossibile dialogare con gli enti tributari di tanti paesi del mondo. Di fatto stanno lasciando la responsabilità in mano allo scommettitore stesso.

Come fare quindi in caso di vincite presso un bookmaker non AAMS? Il primo consiglio è quello di rivolgersi al proprio commercialista che saprà individuare la giusta soluzione. In ogni caso è bene avere quanto più pezze d’appoggio disponibili da mostrare in caso di un controllo.

Nell’ambito delle scommesse sportive sono molti coloro che giocano, vincono e incassano abitualmente.

Ecco una serie di cose che si possono fare per avere tutto in maniera ordinata in caso di problemi:

utilizzare un indirizzo e-mail dedicato alle scommesse, questo permette di avere tutto sotto controllo compreso i messaggi di conferma dei depositi, delle vincite e prelievi effettuati;

disporre di una carta di credito o debito apposita meglio se appoggiata su un conto bancario anch’esso dedicato, questo fa in modo di poter individuare meglio tutti i movimenti;

giocare d’anticipo e non essere troppo furbi, in casi di una vincita di grosso importo è bene inserirla nella propria dichiarazione dei redditi e pagare il dovuto piuttosto che vedersi arrivare un accertamento dopo anni.

Scommettere è bello, farlo su bookmaker esteri è anche più vantaggioso ma è sempre buona norma non crearsi problemi da soli.