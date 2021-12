Calciomercato Napoli: cosa aspettarsi per gennaio

Con la sessione di calciomercato invernale che si avvicina a grandi passi, ora le squadre stanno pensando alle principali offerte per acquistare, vendere, o cedere alcuni giocatori. Anche il Napoli, reduce da una sconfitta alquanto deludente contro lo Spezia nella diciannovesima giornata di Serie A, ha nel mirino alcuni calciatori che potrebbero entrare a far parte della rosa a disposizione di Spalletti già a partire dalla sessione di calciomercato di gennaio.

Gli obiettivi del Napoli

L’obiettivo principale di Giuntoli, direttore sportivo della società partenopea, è migliorare la rosa del Napoli in modo da aumentare la sua competitività in vista del ritorno del campionato e di una possibile qualificazione per la Champions League.

Ricordiamo che i mesi invernali non saranno il massimo per la squadra guidata da Spalletti, dato che l’allenatore dovrà rinunciare a non pochi giocatori, primo fra tutti l’infortunato Osimhen, a causa della Coppa d’Africa 2022 in programma per i primi mesi del nuovo anno in Camerun.

Oltre alla competizione estera, la squadra partenopea sta attraversando ormai da parecchie giornate una vera e propria crisi a causa degli infortuni, a partire proprio dal bomber Osimhen che stava segnando circa un gol a partita prima di infortunarsi nella sfida contro l’Inter. Proprio per via dei molti infortunati dobbiamo notare che Spalletti ha potuto convocare soltanto 19 giocatori, compresi tre portieri, al big match contro il Milan vinto per 0-1 a San Siro.

Visto che la rosa è destinata ad accorciarsi ancora di più, Cristiano Giuntoli è deciso a donare a Spalletti almeno un nuovo giocatore per far fronte alle tante assenze, ma andiamo a vedere chi potrebbe esserci nel mirino del direttore sportivo.

Laywin Kurzawa dal PSG

Con la sessione di calciomercato invernale ormai alle porte, Giuntoli sembra aver puntato gli occhi su Laywin Kurzawa, uno dei giocatori più papabili a lasciare il Paris Saint-Germain a gennaio. Secondo i media francesi, il terzino sinistro del club parigino avrebbe rifiutato le offerte di altri club, come il Lione oppure il Galatasaray già in estate per provare ad ottenere un posto fisso tra i titolari del PSG, tuttavia, complice anche l’arrivo di nuovi giocatori in rosa, i suoi tentativi non hanno avuto successo.

Giuntoli si sarebbe già recato più volte a Parigi per cercare di convincere il giocatore, con cui si erano svolte delle trattative anche in passato, e ci sono probabilità di vedere Kurzawa in maglia azzurra già a gennaio. Tuttavia c’è un grande grattacapo da risolvere prima che il terzino possa approdare all’ombra del vesuvio, ovvero il nodo riguardante lo stipendio.

Uno dei problemi maggiori consiste infatti nel convincere Kurzawa a lasciare l’alto ingaggio che percepisce al PSG in favore del partenopei, anche se, bisogna aggiungere, dato che il giocatore non conta praticamente minuti in campo in questi primi mesi di campionato, il club parigino potrebbe essere disposto a fare di tutto pur di cederlo. Ciò non toglie non sarà facile accettare le richieste del giocatore in termini di stipendio visto che ben poche squadre europee possono competere con gli ingaggi del PSG.