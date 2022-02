Casoria canta ancora: stavolta è Louis il protagonista

Casoria è un comune della periferia nord di Napoli, negli ultimi anni famoso per l’ascesa al potere della scena di rapper come Lele Blade e MV Killa, unite alle produzioni e alle strofe pungenti di Yung Snapp. Il mito di questi ragazzi, che di gavetta ne hanno fatta parecchia, ha aperto gli occhi anche a ragazzi neo-diciottenni, che hanno voglia di fare ciò che più amano nella vita: la musica. L’esempio è Luigi Coppola, alias Louis, che questo pomeriggio ha tirato fuori il suo primo singolo. Siamo in tema San Valentino, amori e amanti impossibili oggi sono più accentuati che mai. “Nun è cos” è il titolo della canzone, il video ufficiale porta la firma di Cosimo Maynard e gli attori sono due incantevoli personaggi come Gennaro Lucci e Sabrina Smith.

Il primo singolo di Louis

Louis porta in scena la sua storia, quella di un ragazzo che prima di incontrare la sua presunta anima gemella, passava le giornate con gli amici in giro oppure a imparare il ‘mestiere’. Al momento dell’incontro con quello che dovrebbe essere il suo amore, le cose per lui cambiano. Ma è una storia complicata, la situazione è più grande dei due protagonisti. “Nun è cos” è la conclusione finale a cui giungono i due amanti. Non è possibile, non si può. Intanto, Louis sta provando a emergere uscendo fuori sulla falsa riga di ciò che hanno fatto altri che poi sono diventati dei grandi della scena rap-trap napoletana e nazionale. Il percorso è tutto da vivere per un ragazzo di diciotto anni che ha tempo di scrivere il proprio finale.