Centro Commerciale Jambo1, il magico Natale dal 7 dicembre al 6 gennaio: tutti i dettagli

Un magico Villaggio di Natale per grandi e piccini nel cuore del Centro Jambo (Trentola Ducenta, Caserta), che oggi rappresenta un modello di rinascita per l’intero territorio, ospitando oltre cento operatori commerciali nel segno della legalità e dell’inclusione sociale.

Entra nel vivo il programma di Natale con tante iniziative, da sabato 7 dicembre 2024 a venerdì 31 gennaio 2025, aperte all’intera comunità: dal coro gospel alla gran parata con trampolieri; dalla casa di Babbo Natale al Befana show; dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio al musical natalizio; dalla baby dance interattiva al cotton candy degli elfi; dai laboratori per bambini, con giochi e gonfiabili, alla mostra acquatica. E non solo.

In cartellone, in esclusiva nazionale, il format “Un Magico Viaggio – L’Ascensore di Natale” (dal 7 dicembre al 6 gennaio 2025, con ingresso gratuito). Un’esperienza unica e un vero e proprio percorso interattivo, in grado di trasportare le famiglie in un mondo incantato grazie alla realtà aumentata. Il viaggio si snoda attraverso scenografie e momenti emozionanti, per concludersi con l’incontro più atteso: Babbo Natale.

Numerosi appuntamenti per tutta la famiglia, in attesa dell’Epifania – un grande evento con balli, musiche, animazioni e mille calze distribuite ai bambini presenti (5 gennaio 2025) e uno show che unisce danza, magia e intrattenimento teatrale (6 gennaio 2025) – e dei brindisi di Natale (24 dicembre) e Capodanno (31 dicembre).

La Casa di Babbo Natale (dal 7 dicembre al 6 gennaio 2025), all’interno del Centro Jambo, sembra uscita da un sogno. Gli elfi, sempre allegri e pronti a giocare, accolgono i più piccoli con laboratori, racconti e sorrisi. I piccoli aiutanti, con il loro entusiasmo contagioso, trasportano tutti in una magica fiaba natalizia. E, tra una stanza e l’altra, c’è anche Mamma Natale.

Mostra “Terraquarium – Ocean World” (dal 7 dicembre 2024 al 13 gennaio 2025) con creature delle profondità marine. Un’occasione per osservare dal vivo moray eel, paroon shark, piranha, white reef shark, siluriformes e pesce coltello.

Una grande Pista di pattinaggio su ghiaccio (dal 7 dicembre al 31 gennaio 2025), coperta e riscaldata, per trascorrere momenti di spensieratezza. La pista, a cura di ICE MED, offre un’assistenza continua e un servizio di alta qualità per pattinare in tutta sicurezza e senza nessun limite d’età.

Il Musical natalizio “Il Grinch” (21 dicembre), una delle storie più amate del Natale, è dedicato proprio al personaggio che riscopre la bellezza di questa festa. Uno spettacolo ricco di colori, con scenografie vivaci e canzoni che conquistano il cuore. Un cast di performer straordinari, che accompagnano i visitatori in una incursione teatrale, perfetta per tutta la famiglia.

Attualmente il Centro Jambo si propone di accendere i riflettori sul territorio – valorizzando le filiere di eccellenza, supportando lo sviluppo economico e promuovendo la cultura della legalità e dell’accoglienza – e stimolare un dialogo costruttivo e costante con la cittadinanza attiva.

Uno spazio dove partecipare, ideare format originali, condividere valori e stili di vita.

Un luogo di confronto capace di esercitare una forte influenza sulla società, generando un cambiamento sociale, culturale ed economico.

———-

Programma di Natale

Da sabato 7 dicembre 2024 a venerdì 31 gennaio 2025

Inaugurazione

Coro The Blue Gospel Singers

7 dicembre

Info

Dalle ore 18 alle 19.30

Dove

Centro commerciale Jambo

(Trentola Ducenta)

———

Casa di Babbo Natale Dal 7 dicembre al 6 gennaio 2025

Info Weekend e festività speciali

7/8 dicembre

14/15 dicembre

21/22 dicembre

28/29 dicembre

4/5 gennaio 2025 Mattina, dalle ore 10 alle 13 Pomeriggio, dalle ore 16 alle 20.30

Giorni feriali (dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi) Pomeriggio, dalle ore 16 alle 20.30

Orari speciali (24 dicembre e 31 dicembre) Mattina, dalle ore 10 alle 13 Pomeriggio, dalle ore 14 alle 17

La Casa sarà chiusa il giorno di Natale (25 dicembre), a Santo Stefano (26 dicembre) e il 1° gennaio, per la chiusura del Centro commerciale.

Dove

Centro Commerciale Jambo (Trentola Ducenta)

————-

Un Magico Viaggio – L’Ascensore di Natale Dal 7 dicembre al 6 gennaio 2025

Info

Dal lunedì alla domenica

Mattina, dalle ore 10 alle 13

Pomeriggio, dalle ore 16 alle 20.30

Dove

Centro Commerciale Jambo (Trentola Ducenta)

———-

Baby Lab

Dal 7 dicembre al 6 gennaio 2025

Info

Dalle ore 16.00 alle 21

Dove

Centro Commerciale Jambo (Trentola Ducenta)

———

Mostra “Terraquarium – Ocean World”

Dal 7 dicembre al 13 gennaio 2025

Info Tutti i giorni dalle ore 17 alle 20

Sabato, domenica e festivi, anche la mattina dalle ore 11 alle 13

Sconti dedicati ai possessori della JamboCard

Dove

Area esterna – Parcheggio ingresso Expert

-——————

Pista di pattinaggio

Dal 7 dicembre al 31 gennaio 2025

Info Dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.30 alle 22.30 Sabato, domenica e festivi, dalle ore 11 alle 13 e dalle ore 15 alle 23.30 Dal 23 dicembre al 6 gennaio 2025, dalle ore 11 alle 13 e dalle ore 15 alle 23.30

Nei giorni 24 dicembre e 31 dicembre, dalle ore 11 alle 17.30 Nei giorni 25 dicembre e 1 gennaio 2025, dalle ore 17.30 alle 23.30

Pista in vero ghiaccio e attrezzata con pinguini e orsetti per i principianti Istruttori sempre presenti in pista

Noleggio pattini dal numero 25 al 48

Non è necessaria la prenotazione: ingressi a ciclo continuo e senza lunghe attese

Previsti vantaggi esclusivi per i possessori di JamboCard

Dove

Area esterna – Parcheggio ingresso Expert

————

Parata con trampolieri e performance acrobatiche

8 dicembre

Info Dalle ore 17.30 alle 19.30

Dove

Centro commerciale Jambo (Trentola Ducenta)

———-

Baby dance con Elfi

13 dicembre

Info Dalle ore 18.30 alle 20.30

Dove

Centro commerciale Jambo (Trentola Ducenta)

———-

Cotton candy degli Elfi

14 dicembre

Info Dalle ore 18.30 alle 20.30

Dove

Centro commerciale Jambo (Trentola Ducenta)

———-

Musical Il Grinch

21 dicembre

Info Ore 18.30 (durata 40 minuti)

Dove

Centro commerciale Jambo (Trentola Ducenta)

———

Brindiamo insieme

24 dicembre

Info

Ore 12

Dove

Centro commerciale Jambo (Trentola Ducenta)

———-

Brindiamo insieme

31 dicembre

Info

Ore 12

Dove

Centro commerciale Jambo (Trentola Ducenta)

———-

Aspettando la Befana

5 gennaio 2025

Info

Ore 19

Dove

Centro commerciale Jambo (Trentola Ducenta)

————-

Befana Show

6 gennaio

Info

Ore 18.30

Dove

Centro commerciale Jambo (Trentola Ducenta)

———-

Incarta qui il tuo regalo!

Dal 7 dicembre al 6 gennaio 2025

Info

Un servizio gratuito dedicato ai clienti che acquistano prodotti nel Centro commerciale

Dalle ore 9 alle 20.30

Dove

Al centro della galleria commerciale