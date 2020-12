Classifica bugiarda, il Napoli resta in corsa per un posto al sole

Quello che attende il Napoli nelle prossime settimane sarà un vero tour de force, con gli azzurri che si apprestano a concludere il 2020 provando a centrare tutti gli obiettivi di metà stagione, sia in campo nazionale che in quello continentale. In questa prima parte della nuova annata sportiva, la compagine campana è stata, nel bene e nel male, quella che senza dubbio si è messa di più in mostra, soprattutto in Italia. Insieme al Milan capolista, infatti, il Napoli sinora ha dimostrato di avere la squadra più equilibrata e completa nei vari settori del campo di gioco, particolare non di poco conto se si pensa alle difficoltà che hanno accompagnato l’inizio dell’avventura dell’allenatore calabrese in sella alla panchina partenopea.

Ma quella del Napoli in A, ad onor del vero, è una classifica che, tutto sommato, può dirsi ‘inquinata’ dal risultato della sfida (tra l’altro mai disputata) dello Stadium contro la Juventus (con gli azzurri che avrebbero, poi, rimediato la sconfitta a tavolino ed un punto di penalità). Capitan Lorenzo Insigne e compagni, senza la penalizzazione, sarebbero in teoria con il fiato sul collo dei rossoneri, a lottare lì in alto per le primissime posizioni della classifica. Tuttavia, gli uomini di Gattuso, nonostante un calendario non proprio favorevole (con Lazio e Inter ancora da affrontare a dicembre), restano tra le favorite nella lotta scudetto, così come certificano le quote dei migliori operatori di scommesse sul calcio, a 6.50 il 3 dicembre (dietro Juventus, Inter e Milan), molto fiduciosi sul successo dei partenopei.

La convincente vittoria rimediata in trasferta contro il Crotone (4-0) nell’ultimo weekend di campionato è servita se non altro a confermare ulteriormente il grado di maturità raggiunto da questa squadra che, al netto dei punti in classifica (20 dopo dieci giornate, contando anche il punto di penalità inflitto per la vicenda Juventus), ha il secondo miglior attacco della Serie A (24 reti contro le 26 dell’Inter, di fatto però avendo giocato una gara in meno) e avrebbe anche la miglior difesa, con soli 7 gol subiti (dunque, non considerando i 3 gol inflitti agli azzurri dopo la sconfitta a tavolino contro la Juventus), così come evidenziano le statistiche dei quotidiani sportivi più diffusi come il Corriere dello Sport.