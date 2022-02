Come Aumentare le tue Possibilità di Vincita alle Slot Casino Online

Le slot machine sono progettate utilizzando un generatore di numeri casuali che rende ogni giro casuale. Anche se non è possibile prevedere il risultato di un gioco, è possibile utilizzare alcune tecniche per aumentare le possibilità di vincita.

Indipendentemente dal fatto che abbiate giocato ai giochi di casino online per molto tempo o che abbiate appena iniziato, dovreste imparare i migliori metodi per massimizzare le vincite alle slot.

A molte persone piace essere coinvolte in un gioco con jackpot perché dà loro l’opportunità di vincere premi significativi. Anche se tali giochi di slot sono altamente basati sulla fortuna, se ascoltate i consigli utili dei giocatori professionisti, avrete una migliore possibilità di vincere.

Prima di tutto, dovreste cercare le slot del casinò con il più alto tasso di RTP. È una delle cose più importanti su cui dovreste concentrarvi, poiché può aiutarvi a massimizzare le vincite delle slot.

Ogni casino online ad un certo punto dà una certa quantità di cashback ai giocatori. Questo è presentato sotto forma di una percentuale nota come RTP. Se giochi ai giochi di slot, scoprirai che la maggior parte di essi hanno tassi di RTP di circa il 95%.

È necessario fare qualche ricerca mentre si confrontano diverse slot per trovare quelle con i migliori tassi. Anche se è raro, alcune slot machine hanno tassi di RTP fino al 99%.

Se preferisci giocare alle slot progressive, dovresti notare che tali giochi hanno un tasso di RTP leggermente inferiore rispetto alle normali slot del casinò.

Il tasso è più basso su tali giochi perché parte della puntata deve essere trattenuta per il jackpot. Nonostante questo, le slot progressive possono aiutarti a massimizzare le vincite, poiché puoi finire per vincere una grande quantità in un colpo solo.

A parte questo, puoi anche massimizzare le tue vincite facendo attenzione ai giochi a bassa denominazione rispetto a quelli ad alta denominazione. Gli importi specifici che scommetti sui diversi giochi possono influenzare l’RTP.

La maggior parte dei siti di scommesse offre alti tassi di RTP per i giochi di alto taglio. Dovresti quindi considerare di giocare a questi giochi per massimizzare le vincite delle slot. Nella maggior parte dei casi, i giochi che hanno denominazioni elevate rientrano nella categoria delle video slot.

Invece di andare per le penny slot, attaccatevi alle video slot poiché possono offrirvi più valore. A parte i loro alti tassi di RTP, tali giochi sono anche dotati di numerose caratteristiche gratificanti che possono portare ulteriore eccitazione.

Se vuoi guadagnare molto mentre giochi alle slot, dovresti anche considerare la puntata massima. Scommettere con un numero maggiore di monete può aiutarti a massimizzare le vincite delle slot, specialmente quando scegli giochi con jackpot.

Quando piazzi la puntata massima, assicurati di lavorare con un budget per evitare di spendere troppo in un gioco di slot. Dovresti scommettere il massimo sulle slot machine che conosci bene. Questo può evitarti di incorrere in significative perdite finanziarie. Prendetevi il tempo per imparare il modo corretto di giocare alle slot per ridurre le possibilità di commettere errori durante il gioco.

Le migliori slot machine che pagano meglio nel 2022

Mega Joker – 99% RTP

Questa è una delle slot casino online con il più alto RTP. Ha un tema classico di frutta con tre bobine nella metà inferiore della slot.

C’è sia una modalità base che una supermetro, così come un jackpot locale. Tuttavia, l’alto valore RTP si attiva solo nella modalità Supermeter, il che è un po’ deludente. Indipendentemente da ciò, è un eccellente e semplice gioco a 3 rulli e 5 linee di pagamento che ti farà impazzire.

Joker Strike – 98.11% RTP

Nonostante il suo aspetto semplice, questa video slot 5×3 a tema classico offre un bel RTP del 98,11%. Ha 10 linee di pagamento e una vincita massima di 1211x la tua puntata.

Questa è una delle migliori slot paganti considerando un RTP così alto. Troverai alcune eccitanti caratteristiche aggiuntive. Infatti, la funzione Hi Roller ti dà un RTP del 98,11%, mentre il gioco base ha solo un RTP medio del 96,4%.