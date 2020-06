Consigli, app e siti web per organizzare il torneo a squadre perfetto

Organizzare tornei richiede una buona conoscenza dei diversi tipi di competizioni esistenti e la capacità di distribuire tutti i partecipanti tra turni e gironi. Per farlo ci vengono incontro app e siti web.

I diversi tipi di torneo

Che si tratti di campionati di esport, in cui i partecipanti si contendono il titolo di campione giocando a videogame come Fortnite e World of Warcraft, di tornei di poker, caratterizzati da una grande quantità di regole a partire dall’assegnazione del posto fino alla sfida finale tra gli ultimi due giocatori rimasti, o perfino di grandi partite di calcio di serie A, organizzare una competizione, soprattutto quando sono presenti molti sfidanti, non è per niente facile. Una squadra, per poter vincere, deve, infatti, scontrarsi contro diversi opponenti scalando le classifiche fino alla finale; tuttavia, quando si tratta di organizzare un torneo, bisogna non tanto chiedersi come decidere la modalità di vittoria, ma piuttosto scegliere come funzionerà l’eliminazione degli avversari. Le differenze fra diversi tipi di torneo si basano infatti sui diversi metodi di eliminazione, e i principali sono:

a eliminazione diretta, in cui una squadra viene eliminata alla prima partita persa;

a doppia eliminazione, in cui due squadre perdenti si affrontano tra loro per poter rimanere in gioco;

a gironi, in cui le squadre sono suddivise in gruppi, si sfidano all’interno del gruppo e dopo ogni partita ricevono dei punti andando così a creare una classifica. A seconda delle regole del torneo solo un determinato numero di squadre potrà passare alla fase successiva.

Se i grandi tornei internazionali vengono attentamente organizzati da professionisti, chi vuole organizzare tornei amatoriali può fortunatamente fare affidamento su app e siti web gratuiti.

App e siti per organizzare tornei

Sono diversi i siti web e le applicazioni che vengono in soccorso agli organizzatori e ai partecipanti di campionati e tornei, aiutando a stilare un calendario, a inviare comunicazioni a tutti i membri delle squadre e ad aggiornare la classifica. L’app LEVERADE offre tutte queste funzioni, permettendo inoltre di scegliere un’immagine rappresentativa del campionato, di registrare i dati dei singoli partecipanti, con foto e informazioni personali, e di creare statistiche personali comprensive di cartellini ricevuti, goal effettuati e punteggi. Molto simile è l’applicazione Winner, che permette di organizzare tornei anche di sport minori come il calcio balilla e il futsal. Adattandosi alle caratteristiche dei singoli sport, Winner offre inoltre la possibilità di scegliere tra diversi tipi di torneo o di creare il proprio formato personalizzato.

Se queste app sono l’ideale per tenere aggiornati tutti i partecipanti e per creare campionati e tornei organizzati fino al minimo dettaglio, su internet è possibile trovare siti web dalle funzioni molto più minimali che, semplicemente inserendo il numero di squadre partecipanti, il numero di gironi e il tipo di torneo scelto, creano velocemente un calendario della competizione. Tra questi spiccano portali come Blia, che permette di inserire fino a 32 squadre, il generatore di calendari di Sport-Team, su cui si può creare un piano per gironi singoli, multipli o a eliminazione diretta, e Konkuri, che è stato utilizzato per organizzare tornei di basket per la UISP e di ping pong per Adobe.

Organizzare un torneo non è facile, ma per aiutarci oggi ci vengono in soccorso app e siti web che permettono di creare un calendario e, se necessario, inviare notifiche ai partecipanti e gestire i profili dei giocatori.