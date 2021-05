Cosa pensano i tifosi e le società della Super League.

Vediamo le prime reazioni arrivate dal mondo del pallone dopo l’annuncio del nuovo torneo Europeo Super League, un progetto al momento fermo.

Cosa pensano i tifosi di calcio della Super League

Ci sono opinioni contrastanti riguardo la Super League tra i tifosi della Serie A, ma per ora non ci sono state aperte manifestazioni di dissenso come è successo in Inghilterra. I tifosi del Liverpool e del Manchester City ad esempio, hanno esposto striscioni contro la Super League contestando i 12 club Europei partecipanti. Dopo il match tra i Reds e la squadra del Leeds in Premier League, alcuni tifosi hanno bruciato le maglie del Liverpool fuori Elland Road mentre, nelle fasi di riscaldamento, i giocatori della squadra di casa indossavano maglie contro la Super League. Durante lo svolgimento del match è inoltre passato un aereo con il messaggio “Dite no alla Super League” a sottolineare ancor di più il sentimento negativo verso l’ipotesi del nuovo torneo. Anche se al momento non si ha una certezza riguardo l’effettiva possibilità che la Super League prenda forma realmente, bisogna riconoscere che il calcio moderno è guidato da forti interessi economici; questo torneo può diventare una vera scommessa da giocare su online casinos italy 2021, per il futuro del mondo del pallone.

Le reazioni delle società Italiane

A differenza di quanto visto in Inghilterra, le reazioni dei tifosi della Serie A sono state molto meno forti. Né i tifosi della Juventus, dell’Inter o del Milan hanno esposto striscioni fuori dagli stadi o dai centri di allenamento dei loro club fino ad oggi. La Curva Sud della Juventus ha espresso la propria disapprovazione sui social media scrivendo: “No al calcio moderno”. In seguito al forte dissenso nato dopo l’annuncio del nuovo torneo, il Milan, l’Inter e la Juventus si sono accodate all’Atletico Madrid e ai sei club Inglesi nel rinunciare al progetto della Super League Europea pur continuando ad evidenziare l’importanza di un cambiamento nel calcio mondiale. Il proprietario della società Casino Bonuses Finder, Tony Sloterman, sottolinea come il settore calcistico possa offrire grandi entrate economiche ma, allo stesso tempo, come le opportunità attuali non vengano sfruttate al meglio. Il presidente della Juventus Andrea Agnelli, uno dei promotori della nuova lega, ha dovuto fare marcia indietro visto il ritiro delle altre squadre fondatrici. Dopo che il torneo è stato fermato, il club di Torino ha dichiarato: “la nostra società crede che le possibilità che il progetto venga completato nella forma originariamente concepita, siano veramente poche”, aggiungendo “siamo convinti della solidità e delle premesse sportive, commerciali e legali del progetto, restiamo impegnati con la volontà di creare opportunità qualitative per la Società e per l’intero settore calcistico”. A seguito del ritiro delle squadre inglesi, in un’intervista Agnelli ha insistito che il progetto sarebbe comunque proseguito. “Il mondo calcistico non è più solamente un gioco ma un settore industriale che necessita stabilità”. Allo stesso modo della Juventus, anche il Milan non si è ufficialmente ritirato, ma ha dovuto ascoltare la voce dei tifosi: “il disappunto delle tifoserie di tutto il mondo è stato chiaramente espresso sulla Super League e la squadra di Milano deve ascoltare tutte le richieste di coloro che amano questo fantastico sport”, ha dichiarato un portavoce del club, aggiungendo: “pensare ad un cambiamento non è mai facile, ma l’evoluzione è necessaria per il progresso. Il mondo del calcio europeo si è evoluto e le sue strutture sono cambiate negli ultimi decenni. Resteremo pronti e lavoreremo duramente per fornire un modello sostenibile per il calcio”. La società Cinese proprietaria dell’Inter ha dato conferma di “non essere più parte del progetto Super League”. In una dichiarazione è stato rilasciato: “l’Inter pensa al mondo calcistico come all’industria dell’intrattenimento, ovvero ad un settore che ha la necessità di aumentare e di migliore la propria competitività, per mantenere vivo l’interesse e l’emozione dei tifosi in ogni paese del mondo, in un quadro di sostenibilità finanziaria”. Attualmente solo i giganti spagnoli, Barcellona e Real Madrid, rimangono ufficialmente le uniche squadre attive del progetto.