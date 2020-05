COVID19 LA VOCE DEGLI INVISIBILI LO SPOT DI GIUSEPPE COSSENTINO CON PROTAGONISTA NUNZIO BELLINO

Covid19 La voce degli invisibili, è uno spot sociale che

vuole smuovere le coscienze e il buio che si è addensato

nella mente e il cuore di chi non considera altre tragedie al

di fuori della Pandemia mondiale che sta vivendo l’Italia e il

mondo.

Lo spot è scritto e diretto dal regista Giuseppe Cossentino

che rispecchia il dramma dell’attore e personaggio Nunzio

Bellino, affetto da una rara patologia genetica.

Un toccante Bellino, esprime non solo il suo dolore ma si fa

portavoce di chiunque abbia una malattia inguaribile e si

vede accantonato dal mondo.

Un grido di allarme che arriva forte e chiaro per chi vuole

tornare a vivere, non sopravvivere, e non vuole restare

chiuso in un angolo in attesa di un domani poco chiaro

diventando in questo modo ancora una volta invisibile nella

propria disabilità.

Un’idea nata stesso da Nunzio Bellino su un robusto testo

ed attenta regia di Giuseppe Cossentino che ha trattato la

tematica con una profonda sensibilità, in tal modo da

scuotere le coscienze di istituzioni ed opinione pubblica a

non dimenticarsi di certe problematiche.

Lo spot pubblicato sui social qualche giorno fa ha avuto già

tante condivisioni e commenti di sostegno e solidarietà dagli

utenti.