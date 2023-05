Curiosità sul basket NBA: dai record assoluti alla partita di Jordan contro gli alieni

Il basket è uno sport che offre sempre tantissime curiosità fra storia e leggende, una delle discipline più amate in tutto il mondo in cui le gare e le scommesse sportive sono sempre imprevedibili, nel campionato NBA così come nel campionato italiano di Serie A, dove milita il Napoli Basket. Ecco alcune curiosità sulla pallacanestro fra record irraggiungibili e gare giocate persino contro gli alieni.

Il giocatore di basket più alto e il cestista più basso

Ecco una curiosità che prende come esempio i due antipodi della pallacanestro, ossia il cestista più alto e il giocatore più basso che hanno calcato i campi di basket.

Con un’altezza di 246 centimetri, il cestista più alto in assoluto è Sueiman Ali Nashnush, che ha dovuto anche subire diversi interventi chirurgici per arrestare la sua costante crescita. Il cestista più basso di tutti i tempi che ha militato nella NBA è Tyrone Muggsy, alto 160 centimetri.

Michael Jordan: i suoi record e la partita contro gli alieni

Jordan ha dominato le scommesse NBA ed è stato definito il “Miglior cestista per acclamazione” ma in realtà è il giocatore che possiede anche la media realizzativa più alta in assoluto: 30,12 punti a partita.

C’è anche un altro record del numero 23, perché nella pellicola Space Jam del 1996, ha giocato contro gli alieni una gara decisiva, per salvare le sorti della Terra e infrangere ancora una volta un record: quello di essere l’unico giocatore ad aver battuto gli extraterrestri.

L’auto canestro del Real Madrid

Per essere valido un auto canestro non può essere intenzionale ma deve risultare involontario, almeno agli occhi dell’arbitro, perché nel 1962 il mondo del basket è stato costretto a regolamentare anche questa situazione, con sommo stupore di giocatori e addetti ai lavori. Il precedente si verificò nella gara Ignis Varese – Real Madrid, con gli italiani in rimonta e gli spagnoli che segnarono volutamente un auto canestro per evitare i supplementari.

Record di punti in una partita e massimo record di punti totali in carriera

Il cestista che ha realizzato più punti in una sola gara della NBA è ancora oggi Wilt Chamberlain, che nel match Philadelphia Warriors – New York Knicks del 2 marzo 1962, mise a segno 100 punti e rimane ancora oggi il record assoluto.

Quest’anno per festeggiare i suoi 20 anni di carriera, James LeBron ha pensato bene di superare il precedente record di punti realizzati in carriera, detenuto da Kareem Abdul Jabbar: 38387 punti. Attualmente, stando alle statistiche di inizio maggio 2023, LeBron è arrivato a quota 38652.

Giocatori NBA nel Napoli Basket

Tra i giocatori del Napoli Basket che hanno saltato nei campi NBA ci sono Lee Johnson e Mike Penberthy. Il primo ha militato nella massima categoria americana con i Detroit e con Houston, successivamente dal 1981 al 1984 con il Napoli Basket.

Mike Penberthy è arrivato nella squadra Partenopea nel 2002, dopo aver vinto un anello d’oro con i Lakers, mentre giocava in coppia con Shaquille ’O Neal.