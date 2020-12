Dall’antichità all’eternità: La roulette in costante rotazione

La roulette è un gioco ben noto a molte persone, con una storia secolare alle spalle.Secoli fa esisteva già una ruota che gira e una pallina che rimbalza. Tradizionalmente, le origini del gioco si trovano nel mondo antico, principalmente in Cina e l’antica Roma. Nel XVII secolo, viene nuovamente menzionato dal matematico francese Blaise Pascal.

In effetti, il nome del gioco è di origine francese e significa una piccola ruota. Nel corso dei secoli, il gioco ha subito cambiamenti, fino a raggiungere la sua versione moderna, che siamo abituati a vedere in quasi tutti i film con il leggendario James Bond, nel casino glamour di Monte Carlo, Las Vegas. Macao.

Qual è lo scopo della roulette come gioco? I giocatori possono prevedere esattamente dove cadrà la pallina nella ruota dopo aver girato, e le varietà sono molte, ma la più popolare rimane versione europea della roulette con 36 numeri, posizionati sul due colori accattivante – rosso e nero, e 0 in colore verde. Tutti coloro che amano il gioco d’azzardo conoscono sicuramente la roulette europea. I giocatori sono attratti dalle semplici regole del gioco, oltre che dalla sensazione di rischio reale, perché qui tutto dipende solo dalla fortuna. Qui è necessario nominare correttamente il numero della cella in cui cadrà la pallina che gira sulla ruota.

La roulette online

Quando i giocatori giocano alla roulette in un casinò online, le regole sono generalmente le stesse di quando giocano in un casinò tradizionale. La differenza principale è che i giocatori giocano alla roulette sul proprio computer. Invece di posizionare le fiches nell’area appropriata del tavolo segnato, selezionano l’importo della puntata e fanno clic sull’area in cui vogliono piazzare la puntata.

Vantaggi della roulette online:

Molte varietà di roulette online di facile accesso.

Numero infinito di scommesse.

Strategie facili per la roulette online.

Bassa percentuale del vantaggio di casino online rispetto al giocatore .

Vari Bonus per utenti.

Roulette online con un croupier dal vivo

Senza dubbio, la roulette con croupier dal vivo garantiscono un’atmosfera autentica di casino reale, completata da numerosi vantaggi all’avanguardia. Grazie alle telecamere Full HD di alta qualità e all’incredibile trasmissione faccia a faccia, è diventato possibile comunicare con il vero crouper e godere la vittoria. Inoltre, alcuni marchi ti consentono di scegliere il tuo angolo di visione preferito, quindi tutto ciò che accade nel gioco non passa inosservato.

Il fatto che un tavolo di roulette dal vivo possa ospitare qualsiasi giocatore interessato è spesso fondamentale poiché a nessuno piace aspettare in filla un posto invece di divertirsi.

Roulette mobile con soldi veri

Perché qualcuno dovrebbe giocare a un gioco come la roulette sul proprio smartphone o tablet? Ci sono diversi buoni motivi: l’interesse nel testare nuove tecnologie, il desiderio di giocare senza accedere a un casinò tradizionale. Ovviamente , la comodità di poter giocare da quasi ovunque. Molti siti di giochi mobili oggigiorno operano nel formato di gioco istantaneo. Ciò significa che non è necessario liberare spazio sul tuo iPhone o tablet Android per scaricare software. Inutile dire che una qualità di streaming eccezionale è disponibile su tutti i dispositivi mobili. I migliori studi di gioco danno ai giocatori l’accesso a tutti i tavoli e forniscono una visualizzazione completa sia in modalità orizzontale che verticale da qualsiasi luogo stiano giocando. Grazie all’ingegnosità degli sviluppatori di giochi da casinò mobile, puoi giocare ai moderni giochi da tavolo mobili senza nemmeno pensare alle dimensioni relativamente ridotte del tuo display. I migliori progetti di roulette mobile non percepiscono le dimensioni del display come un ostacolo: creano il miglior gioco per le circostanze.