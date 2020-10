Drama Teatro Studio: I personaggi horror fermati dal Covid

Quattro personaggi appartenti a film cult del cinema Thriller/Horror riprodotti dagli attori del Drama Teatro Studio che normalmente siamo abituati a vedere tra le maschere principali durante le feste di Halloween costretti a rispettare le norme Covid. Un cambiamento epocale, un anno molto difficile il 2020 che, molto probabilmente, avrebbe fermato – in altri tempi – film che sono poi stati dei capolavori. “È molteplice il messaggio che cerchiamo di lanciare con questa foto, primo fra tutti, il rispettare le regole e i distanziamenti che possono aggravare la situazione attuale e così ai tanti giovani che magari volevano festeggiare, l’idea che anche i loro idoli sono fermi in una chissà quale dimensione, impotenti davanti a questa pandemia che avanza. In secundis la crisi del settore dello spettacolo, artisti – ma diciamo pure un intero settore – fermi, in attesa di poter ripartire presto. Infine, ma non meno importante, il sorriso che spera di strappare la foto è quello di cui tutti abbiamo bisogno oggi, domani, sempre” questo ha dichiarato il team di produzione del piccolo spazio della provincia di Caserta composto da Rosario Copioso, Fabrizio Ferraro, Luigi Alberico e Pietro Tufaro.

“Sin da piccoli siamo stati abituati a vedere film a lieto fine, il cattivo che soccombe al bene. Sarà così anche stavolta c’è solo da aspettare” dice col sorriso il dir.artistico Rosario Copioso

Attori in foto: Fabrizio Ferraro, Michele Arcopinto, Laura Errico e Rosario Copioso

Scenografia: Pietro Tufaro

Trucco: Federica Cinotti

Il Drama Teatro Studio nasce con l’obiettivo di dare risalto ai giovani e talentuosi artisti della periferia casertana. La tecnica insegnata è legata a quella dei metodi americani e si avvicina, perciò, alla maniera naturalistica. Per questo la nostra è una palestra per attori dove gli allievi iniziano da un percorso individuale sulla consapevolezza e sulla conoscenza della materia della recitazione e degli spazi per poi passare ad esercizi pratici.