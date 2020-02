Errori da evitare nelle scommesse sportive online

Negli ultimi anni le scommesse online hanno visto una crescita importante, sono sempre di più i giocatori che si cimentano in questa attività. Vincere soldi scommettendo online senza correre grandi rischi dipende in larga misura da quanto si è in grado di gestire l’ansia di voler guadagnare di più. Vediamo insieme quali sono gli errori più comuni e facilmente evitabili quando ci si approccia al mondo delle scommesse sportive online, soprattutto le prime volte.

E’ evidente che le scommesse sportive possono rappresentare un divertente passatempo per vivere con maggiore passione le partite delle proprie squadre del cuore ma non vanno mai prese troppo sul serio e non devono diventare un motivo di guadagno. Sei un accanito tifoso del Napoli e hai intenzione di iniziare a scommettere sui risultati delle prossime partite della tua squadra preferita? Allora questi consigli fanno al caso tuo, scopri insieme a noi gli errori da evitare quando ci si cimenta nelle prime scommesse sportive online.

Voler vincere la prima scommessa

Forse hai sentito più di una volta la storia pazzesca di un conoscente che scommettendo sui risultati delle partite di calcio ha vinto una discreta quantità di denaro. Ti è stato però detto quanti soldi ha perso prima di quella scommessa vincente? Non bisogna avere fretta di vincere né scommettere senza giudizio; al contrario, va messo in conto che le prime volte si perderà.

Scommettere online per necessità

Une delle regole d’oro quando ci si avvicina a questo mondo: non bisogna mai giocare avendo in mente solo l’obiettivo della vincita economica. Le scommesse devono essere un hobby e non possono diventare né un’ossessione né l’unico modo con cui si guadagna da vivere.

Scommettere per sport o squadre sconosciute

E’ un grande errore puntare soldi su squadre o discipline sportive che non si conoscono da vicino. Meglio specializzarsi, magari seguendo per un periodo i risultati e l’evoluzione di uno specifico mercato e poi buttarsi a scommettere quando ci si sente sicuri dei propri pronostici.

Combinare troppe partite nella stessa scommessa

E’ vero che quanti più risultati si è in grado di combinare e di cui si riesce ad indovinare l’esito tanto più sarà migliore la quota della scommessa. Tuttavia la maggiore quantità non corrisponde necessariamente un migliore risultato. Misura e calibra le quote che includi ed evita combinazioni che superino i 6 risultati.

Tieni inoltre presente che alcuni siti ti vengono incontro, grazie alle informazioni sulle probabilità di scommessa di Oddspedia puoi vedere chi ha le migliori possibilità di vincere.

Perdere in fretta quanto hai guadagnato

E’ uno degli errori più comuni, le prime vittorie riempiono di gioia e portano a scommettere quanto appena vinto. Non è scontato che l’esperienza positiva si ripeta così in fretta e il rischio è quello di buttare via i soldi che hai faticato a vincere. Se vinci un’importante somma di denaro non farti prendere dall’ansia e aspetta qualche tempo prima di giocartela di nuovo, lascia decantare le emozioni e riprendi qualche tempo dopo, a mente calma e nervi saldi.