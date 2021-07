Euro 2020: il successo dell’Italia e tutti i record di Mancini

Il successo dell’Italia a Euro 2020 ha lasciato ovviamente un grandissimo entusiasmo in tutta Italia e non solo. Infatti, anche in Europa hanno avuto modo di elogiare e applaudire il grandissimo lavoro che è stato svolto dal Mancio e che in pochi avrebbero potuto pronosticare fino a qualche tempo fa.

Alla fine della fase ad eliminazione diretta, ad esempio, non tutti gli appassionati di scommesse calcio erano concordi sulle chance, anche se due grandi ex della Nazionale come Fulvio Collovati e Claudio Gentile, non hanno mai nascosto, nemmeno nella bellissima intervista che ha trovato spazio sul blog sportivo L’insider, la loro convinzione di poter ritrovare l’Italia dopo tanti anni sul tetto d’Europa.

In tre anni Mancini ha rivoluzionato il calcio italiano

Si parla ovviamente di Nazionale e non di club, ma Mancini ha già fatto più che un mezzo miracolo con gli azzurri. Fin dal primo momento del suo insediamento, quando ha preso il posto di Ventura, sapeva alla perfezione come avrebbe dovuto fare scelte molto complicate, ma al tempo stesso evidentemente coraggiose, per poter cambiare qualcosa.

E così ha fatto, senza mezzi termini, ma soprattutto senza scendere mai a compromessi in riferimento alle sue idee che, alla fine, lo hanno premiato e ripagato del lavoro svolto in allenamento e di tutti i vari sforzi nel dare una mano ai giocatori a ritrovare fiducia in loro sé stessi, nel tentativo di spingere sempre più i giovani alla titolarità nelle rispettive squadre di club.

La situazione, quando Mancini è stato chiamato sulla panchina azzurra, non era affatto rosea. Anzi, era un caos totale. La Nazionale aveva appena detto addio al Mondiale 2018 in Russia, in una sciagurata gara andata e ritorno contro la Svezia, che aveva fatto calare il sipario su anni piuttosto complicati per gli azzurri che, dopo l’epoca Conte, erano alla ricerca di un condottiero, ma anche di qualcosa di diverso dal punto di vista del gioco.

I record e il cambiamento portati da Mancini

Di conseguenza, Roberto Mancini ha dovuto prendere in mano una situazione senz’altro seria e molto difficile, anche per l’idea di Nazionale che ha avuto in mente fin dall’inizio. Giovane, coraggiosa, con tanti talenti in rampa di lancio. Il problema con cui ha dovuto fare i conti fin da subito era legato più che altro al fatto che tantissimi giocatori non scendevano mai in campo come titolari nelle rispettive squadre di club.

Anche in questo senso, il lavoro di Mancini è stato decisamente encomiabile e ha portato a stabilire tutti quei record che ora un po’ tutti incensano. Stiamo parlando di ben 33 risultati utili consecutivi, che corrispondono a 27 vittorie e 6 pareggi. Un record di tutta la storia del calcio italiano, visto che nessuna Nazionale era riuscita a fare meglio.

Correva il periodo tra il 1935 e il 1939 quando la Nazionale di Vittorio Pozzo andava a stabilire un primato che, in effetti, era talmente speciale e difficile da battere che è durato fino a poche settimane fa. Infatti, si tratta del record di 30 partite senza perdere, che venne stabilito da Pozzo in un periodo decisamente particolare, non solo per il calcio italiano, ma per la vita di tutti quanti, come quello di fine anni Trenta, visto che si entrava nel secondo conflitto mondiale.

Ad ogni modo, gli azzurri di Mancini hanno battuto questo record già agli ottavi di finale contro l’Austria, per poi siglare anche quello di 13 partite vinte consecutivamente. Anche in questo caso nessuno, prima di Roberto Mancini e del suo staff, era stato in grado di fare meglio.