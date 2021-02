Europa League, ecco quante chance hanno gli azzurri di vincere il trofeo secondo i bookmakers

Tornano le Coppe europee e il Napoli sarà protagonista nel mese di febbraio come immancabilmente accade fin dal 2011. Questa striscia, attualmente record per le squadre italiane (Juventus compresa), non è così scontata se si pensa ad esempio all’attuale capolista del campionato italiano, l’Inter, che quest’anno ha lasciato le competizioni europee già dopo la fase a gironi, e, comunque, mai dimenticando che il Napoli, solo pochi anni prima dell’inizio di questa striscia, militava in Serie C.

Innanzitutto va sottolineato che nelle precedenti 10 occasioni, gli azzurri sono riusciti a superare il primo turno eliminatorio solo 3 volte… nelle uniche tre stagioni in cui gli allenatori sono stati Benitez e Ancelotti (non a caso definiti: allenatori di Coppa).

2011: VILLARREAL: ELIMINATO (EUROPA LEAGUE)

2012: CHELSEA: ELIMINATO (CHAMPIONS LEAGUE)

2013: VIKTORIA PLZEN: ELIMINATO (EUROPA LEAGUE)

2014: SWANSEA: QUALIFICATO (EUROPA LEAGUE)

2015: TRABZONSPOR: QUALIFICATO (EUROPA LEAGUE)

2016: VILLARREAL: ELIMINATO (EUROPA LEAGUE)

2017: REAL MADRID: ELIMINATO (CHAMPIONS LEAGUE)

2018: LIPSIA: ELIMINATO (EUROPA LEAGUE)

2019: ZURIGO: QUALIFICATO (EUROPA LEAGUE)

2020: BARCELLONA: ELIMINATO (CHAMPIONS LEAGUE)

Il cammino europeo quest’anno riparte da Granada, avversario tra i più ostici tra quelli che si sarebbero potuti incontrare in questo turno.

Ciononostante, secondo i bookmaker, i favori del pronostico per la qualificazione sono tutti per i partenopei (quota 1,25 contro il 4 offerto per gli spagnoli).

Fin dalla partita d’andata, che si disputerà in terra iberica (e nonostante le numerosissime assenze nella formazione titolare) il Napoli parte decisamente favorito nelle quote 1X2 (quota 2,2 per il segno 2 contro il 3.30 offerto sia per l’1 che per l’X).

In chiave successo finale, il Napoli è visto come la 5a squadra favorita, dietro a 3 squadre inglesi (Tottenham, Manchester United e Arsenal) e dietro al Milan (che nei sedicesimi di finale affronterà la Stella Rossa di Belgrado). Più indietro, in 10a posizione, l’altra squadra italiana presente (la Roma, accoppiata in questo turno con il Braga). La favorita assoluta non è il Manchester United solo perché nel turno dei sedicesimi ha pescato decisamente la squadra più forte tra le non teste di serie: la Real Sociedad che si è qualificata (per il rotto della cuffia) proprio nel girone del Napoli.

Ecco il dettaglio delle quote medie per le 10 squadre favorite alla vittoria dell’Europea League:

Tottenham: Quota 6,5

Manchester UTD: Quota 7

Arsenal: Quota 9

Milan: Quota 10

Napoli: Quota 12

Leicester: Quota 13

Ajax: Quota 13

Bayer Leverkusen: Quota 15

Villarreal: Quota 17

Roma: Quota 20