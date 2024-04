Europa League: le sfide delle italiane trasmesse in chiaro

Saranno trasmesse in chiaro alcune partite delle formazioni italiane in Europa League. È stato trovato un accordo tra la Rai e la piattaforma di Sky. Sono infatti ancora tre le squadre tricolore protagoniste in Europa, sebbene soltanto nella seconda competizione continentale per importanza: Milan, Roma e Atalanta.

In programma due super sfide: Milan-Roma e Liverpool-Atalanta. È stata dunque trovata un’intesa fra i due competitor televisivi, per permettere a tifosi e sportivi del Belpaese di godere appieno delle sfide in campo internazionale. La Rai trasmetterà due quarti di finale di Europa League. Bisognerà ancora decidere se Atalanta-Liverpool o Milan-Roma per quanto riguarda la gara di andata, allo stesso modo una sfida per il ritorno. Saranno due anche le semifinali in chiaro (una di andata e una di ritorno). Infine la finalissima di Dublino trasmessa in diretta per tutti, soltanto nel caso in cui una formazione italiana sarà presente.

Entrando più nello specifico dei match di andata, le quote Europa League attribuiscono poche speranze all’Atalanta che fa visita al Liverpool nel mitico stadio di Anfield Road. Il successo dei Reds è bancato a 1.33, il pari a 5.20, il colpo esterno della Dea a 7.90. Più equilibrata la sfida di San Siro tra Milan e Roma. L’1 dei rossoneri è dato a 2.00, il pareggio a 3.40, la vittoria dei giallorossi a 3.62.

Milan-Roma e Liverpool-Atalanta sono in programma giovedì 11 aprile 2024 alle ore 21:00. Una settimana dopo, il 18 aprile, le gare di ritorno a campi invertiti. Con riferimento al calendario delle semifinali di Europa League, gli accoppiamenti prevedono le vincenti delle sfide Benfica/Marsiglia e Liverpool/Atalanta. Dall’altra parte del tabellone invece chi passerà il turno tra Milan e Roma, affronterà in semifinale chi avrà la meglio nell’altro quarto di finale tra Bayer Leverkusen e West Ham.