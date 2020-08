Final Eight Champions League al via senza gli azzurri

Sabato 8 agosto il sogno Champions del Napoli è finito al Camp Nou di Barcellona. I partenopei salutano la competizione europea a cui non parteciperanno la prossima edizione con qualche rammarico: la forza di Messi e compagni è fuori discussione ma il primo gol dei catalani era viziato da un fallo in attacco su calcio d’angolo macroscopico che incredibilmente l’arbitro e neppure il VAR sanzionano. Un goal che ha influito indubbiamente sul proseguo del match ed arrivato pochi istanti dopo che Mertens si è divorato un’occasionissima a pochi metri dalla porta avversaria.

Per gli azzurri dunque qualche giorno di riposo prima di ripartire per una stagione importante che vedrà in Gattuso il punto fermo da cui ripartire oltre a molti componenti della rosa già confermati a cui si aggregherà Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano divenuto l’acquisto più costoso nella storia del Napoli.

Nel frattempo gli azzurri da mercoledì 12 agosto guarderanno insieme ad altri milioni di tifosi le Final Eight della Champions League, l’atto finale di questa difficile stagione per il calcio che si è dovuto interrompere per molte settimana a causa dell’emergenza sanitaria globale.

Per parlare di questa inedita fase finale, Christian Panucci ha realizzato un interessante articolo con tanto di infografica interattiva.

L’ex calciatore ha vinto la Champions in due occasione, una volta con il Milan e l’altra con il Real Madrid e senza false umiltà afferma che se quelle due squadre oggi competessero nella Final Eight, vincerebbero senza ombra di dubbio la competizione.

Ma visto che i dream match fra squadre del passato e del passato non sono possibili, veniamo alla realtà che vedrà l’unica squadra italiana ancora in gara, l’Atalanta, affrontare i super top player del Paris Saint Germain. Panucci, parlando di questa partita, afferma che la formula della Final Eight potrebbe favorire i bergamaschi.

Tutte le partite della Final Eight (quarti, semifinali e finali) saranno ad eliminazione diretta secca con la possibilità di tempi supplementare e rigori in caso di parità alla fine dei 90 minuti. Secondo Panucci dunque se tra andata e ritorno, il maggior livello tecnico del PSG sarebbe venuto indubbiamente fuori, nel match singolo la maggiore fisicità dei ragazzi guidati da Mister Gasparini potrebbe colmare il gap e regalare davvero un sogno ai tifosi orobici.

Negli altri match previsti ai quarti l’Atletico Madrid ha i favori del pronostico nel match contro i RB Lipsia così come il Manchester City parte come gran favorita nei confronti del Lione ma meglio non sottovalutare la squadra di Garcia dopo che ha estromesso dalla competizione la Juve di Cristiano Ronaldo.

E poi l’ultimo quarto della Final Eight è sostanzialmente una finale anticipata: da una parte ci sarà il Barcellona di Messi, dall’altra il Bayern Monaco di Robert Lewandowski. Ad oggi i bavaresi sembrano davvero una corazzata invincibile e la principale favorita alla vittoria finale insieme ai Citizens guidati da Pep Guardiola. Ma mai sottovalutare il Barca e soprattutto Lionel Messi: il gol segnato contro il Napoli ha dimostrato ancora una volta che quando l’argentina è nella serata giusta è davvero infermabile.