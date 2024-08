Giochi online, la rivoluzione degli ultimi anni si chiama multiplayer

Gli ultimi anni hanno visto il settore dei videogame espandersi a una velocità impressionante, favorito da un miglioramento delle tecnologie che ha permesso di offrire agli appassionati esperienze sempre più divertenti e coinvolgenti. Se si parla di giochi online, è impossibile non considerare, per esempio, quanto avvenuto con l’introduzione delle tecnologie multigiocatore, che oltre all’aspetto di intrattenimento in senso stretto garantiscono anche l’opportunità di connettersi con giocatori da tutto il mondo, creando legami che vanno oltre lo schermo. Dai titoli classici su PC alle nuove uscite su mobile, il panorama dei giochi multiplayer è diventato particolarmente variegato e più accessibile che mai: ecco quali sono le caratteristiche di questa tipologia di giochi e quali i generi più in voga.

Giochi su PC: MOBA e non solo

I videogame in modalità multiplayer rappresentano una delle novità più interessanti dell’epoca digitale, una tipologia di giochi in cui le potenzialità di internet vengono sfruttate per offrire agli utenti la possibilità di sfidare non soltanto le macchine, ma anche altre persone reali connesse in contemporanea sulla stessa piattaforma. Questi nuovi sistemi permettono, in altre parole, di aggiungere al tradizionale intrattenimento ludico un aspetto sociale ben più marcato, che porta la condivisione del gioco in un ambiente virtuale accessibile a tutti. Ciò accade sia da PC che sui più moderni dispositivi mobili, grazie a soluzioni che si adattano a entrambe le opzioni.

Tra i giochi più utilizzati da PC troviamo diversi MOBA, come per esempio League of Legends, una vera e propria icona nel mondo del gaming competitivo, divenuto nel corso del tempo un eSport in grado di dominare le classifiche di popolarità globali, anche tra coloro che seguono gli eventi in qualità di spettatori. La complessità strategica e la necessità di coordinazione di squadra fanno infatti di ogni partita un’esperienza unica, in cui emergono abilità e tattiche affinate.

Un altro titano del gaming su PC è Counter-Strike: Global Offensive (CS), uno sparatutto tattico celebre per il suo gameplay avvincente e competitivo, che mette alla prova la precisione e la strategia dei giocatori, attorno al quale si è venuta a creare una solida community con un mercato degli oggetti virtuali molto attivo.

La rivoluzione del Mobile Gaming

Come anticipato, i giochi multiplayer trovano ampio spazio anche sulle piattaforme e app mobili, alle quali si può accedere collegandosi da smartphone e tablet. Grazie alla praticità d’uso di questi device, sempre più persone stanno scegliendo di virare proprio sul gioco da mobile per un divertimento ancora più immediato.

Ecco dunque spiegati i numeri impressionanti di PUBG Mobile, che ha portato il genere battle royale a un nuovo livello grazie a una grafica sorprendente e a un gameplay tattico che danno vita a intense battaglie tutte da vivere, e il successo dei servizi che permettono di accedere a tavoli di poker in tempo reale, sia per sfide singole che per vere e proprie competizioni che permettono di confrontarsi anche con i giocatori più famosi e vincenti.

Un altro fenomeno che ha conquistato il mondo è poi Among Us, un gioco dalla forte componente sociale che ha reso le meccaniche di inganno e collaborazione incredibilmente divertenti. Ambientato su una navicella spaziale, Among Us prevede che i giocatori debbano individuare l’impostore a bordo mentre completano varie missioni.

INSERT IMAGE HERE: https://images.unsplash.com/photo-1569721983011-6c8d6732d384?q=80&w=1974&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.0.3&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D – SOURCE

Piattaforme di creatività e libertà

In alcuni casi, gli ottimi risultati dei giochi multiplayer derivano dall’aspetto libero e creativo che sta alla base dei titoli proposti. Minecraft, con la sua natura sandbox, è un altro gioco che ha trovato casa sia su PC che su dispositivi mobili, permettendo ai giocatori di esplorare, costruire e interagire in mondi generati proceduralmente e offrendo un’infinità di possibilità creative. La modalità multiplayer di Minecraft ha favorito la creazione di comunità virtuali, nelle quali i giocatori possono collaborare o competere in un universo senza limiti.

In maniera simile, Roblox offre una piattaforma per la creazione e la condivisione di esperienze di gioco. La sua vasta gamma di generi e stili di gioco, unita a una comunità attiva di creatori e giocatori, lo rende oggi uno degli ambienti di gioco più dinamici e diversificati disponibili in rete.

In un mondo sempre più connesso, i giochi multigiocatore online offrono insomma un luogo dove le barriere geografiche si dissolvono, lasciando spazio a sfide e collaborazioni globali. Che si tratti di costruire torri in Minecraft, di scoprire l’impostore in Among Us, o di dominare il campo di battaglia in CS, l’importanza di tutti questi titoli risiede infatti nella loro capacità di unire le persone attraverso esperienze condivise. Con l’evoluzione continua della tecnologia e delle piattaforme di gioco, d’altronde, non possiamo che aspettarci che il mondo del gaming multigiocatore diventi ancora più inclusivo e diversificato, offrendo esperienze sempre più ricche sia agli utenti più esperti che ai novizi.