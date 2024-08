 Gli italiani ed il poker: una storia

Il poker dalle origini…

Gli italiani hanno da sempre avuto un intimo legame con i giochi di carte ed in particolare col poker. Sono tantissimi i rinvenimenti storici che raccontano di come, già nell’antica Roma, ci si divertisse con i giochi di carte. Il rapporto tra gli italiani ed il poker è radicato in una storia lunga ed affascinante che ha attraversato culture e tradizioni diverse. Questa commistione di culture e di tradizioni diverse hanno sempre avuto un posto speciale nella vita del paese. Questo perché il poker rappresenta anche un espediente di tipo sociale che, nel corso del tempo, si è saputo adattare e riadattare ai cambiamenti.

Ma come nasce davvero questo profondo legame? Una data importante che è bene ricordare è il 1638 quando, nella Serenissima Venezia viene fondato il primo Casinò passato alla storia come la casa da gioco più antica del mondo. Questo perché, sebbene fossero presenti diversi club di gioco d’azzardo illegali che offrivano svago alla nobiltà veneziana, si comprese quanto fosse opportuno regolarizzarlo. Così, nel quartiere di Rialto il Maggior Consiglio di Venezia decise di istituire il Ridotto e lo fece in un’occasione speciale, durante il Carnevale di Venezia. Un evento che è simbolo di come la cultura dei casinò abbia posto le sue radici nello Stivale, aprendo ad un tempo fecondo, in cui si sarebbe continuato ad evolvere anche nei secoli successivi, fino a diventare uno dei luoghi più amati del paese. L’Italia, nonostante le origini del poker non siano italiane, ha contribuito alla diffusione in Europa in maniera sostanziale. Una diffusione che oggi conosce una crescita senza precedenti anche grazie al trasferimento dei casinò su internet.

Dai casinò fisici a quelli virtuali

La trasformazione significativa del gioco d’azzardo si deve, innanzitutto, al supporto ed al ruolo che la tecnologia ha avuto nel suo sviluppo e nella sua diffusione. Il XX secolo ha portato con sé una serie di innovazioni che, principalmente grazie al gioco online, hanno conquistato una frangia sempre più ampia di appassionati. Oggi è sufficiente avere uno smartphone con una connessione per poter giocare in qualsiasi momento della giornata e da qualsiasi luogo, prendendo posto anche a tornei delle varianti più giocate del poker.

Il caso emblematico è quello del Texas Hold’em che, anche per gli italiani, ha rappresentato una svolta, una nuova possibilità di intendere il poker. Questa specialità è caratterizzata da una combinazione unica di strategia e di abilità e, che non guasta mai, un pizzico di fortuna. Oggi questi sono tra i tornei più apprezzati nei provider online. l’Italia è stata tra i primi paesi a regolamentare il gioco d’azzardo online rendendolo di fatto accessibile ad un pubblico sempre più ampio. Questo ha portato anche a creare nuove opportunità per i giocatori ed oggi il poker continua a crescere.

Il poker continua ad affascinare proprio per la sua natura duale: da un lato è un gioco che presuppone un certo talento, una strategia da affinare che richiede studio e concentrazione. Dall’altro è un gioco dai connotati sociali, che permette di condividere momenti ed emozioni con altre persone.

A corolla di questo successo, si è anche deciso di trasmettere in televisione eventi che sono diventati di fama internazionale, come le World Series of Poker (WSOP) che attirano l’attenzione di appassionati e curiosi di tutto il mondo.

Una nuova frontiera di giocatori col poker online.

Il poker online ha inoltre aperto ad una nuova frontiera di giocatori che sono quelli che si sono formati col poker online e sulle piattaforme digitali. In questo modo si è diffusa una nuova cultura del gioco che si è sviluppata anche attraverso le piattaforme digitali. Un nuovo fenomeno è infatti il live streaming e cioè il visualizzare tornei, anche di grandi professionisti, attraverso Twitch o YouTube. Una nuova modalità di rendere il gioco sempre più visibile e di creare delle vere e proprie comunità di giocatori che si confrontano e si influenzano anche sulle nuove tendenze ma anche sulle decisioni da prendere.

Conclusioni

Il legame tra il poker e gli italiani è un legame che ha viaggiato attraverso il tempo e che si è rinsaldato con la passione e la tradizione. Il 1638 ha rappresentato una data memorabile nella storia di casinò perché con il Ridotto di Venezia si è aperta la strada ad una nuova cultura del gioco che, con la possibilità di giocare online, ne ha aumentato l’interesse verso un pubblico sempre più ampio. Questo ha contribuito ad aumentare il fascino del gioco ma anche l’interesse di moltissimi giocatori. I dati ci dicono che, nello scorso anno, i consumi degli italiani per il gioco d’azzardo hanno battuto quelli per il cibo. Segno di come la cultura del gioco si sia integrata in maniera sostanziale nella vita del nostro Paese.