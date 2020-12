I capitani del Napoli di Gattuso

Qualsiasi cosa accada, sono sempre loro a portare il peso della maglia e a essere i più influenti nello spogliatoio azzurro. Parliamo di Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Kalidou Koulibaly, i membri più esperti della rosa azzurra e con più anni di tutti a Castelvolturno. Mentre gli azzurri di quest’anno stanno ottenendo una serie di buoni risultati in campionato, soprattutto grazie alla cura Gattuso che ha rigenerato elementi come Hirving Lozano e a Matteo Politano, è però vero che l’ossatura della squadra si basa su elementi storici che ormai conoscono l’ambiente perfettamente. Iniziando dal capitano, quel Lorenzo Insigne ormai totalmente maturo e arrivato a inanellare una serie di prestazioni di prim’ordine anche con la maglia numero 10 della nazionale. Il classe 1991 cresciuto nel settore giovanile azzurro ha forse dovuto sudare più di altri per farsi benvolere del tutto dal pubblico di casa, eppure adesso sembra essere arrivato davvero alla maturità assoluta sia come uomo squadra sia come generatore di gioco offensivo. Il suo goal strepitoso contro il Crotone è stato il lampo del genio che sblocca la partita complicata ed è stato seguito da un grande assist per Lozano, a dimostrazione della sua importanza nell’economia del gioco degli azzurri.

Il Napoli, che nelle ultime settimane ha recuperato posizioni in classifica, è quest’anno visto come una delle squadre più solide della Serie A. Non a caso le quote attuali sul calcio italiano la vedono come una delle compagini con più opzioni di poter terminare la stagione ai piani alti. Adesso che lo stadio è passato a chiamarsi Diego Armando Maradona, in onore al grande campione argentino scomparso qualche settimana fa, ecco che la spinta emotiva per gli azzurri si è raddoppiata. A sentire su di sé la responsabilità di portare ancora più in alto il nome del Napoli è senza dubbio Dries Mertens, il quale è andato personalmente a omaggiare il Pibe de oro presso il murales ai quartieri spagnoli in una fredda notte di fine novembre. Un gesto che ha accomunato il destino del miglior giocatore della storia del calcio con il massimo cannoniere della storia del Napoli, il belga ormai diventato partenopeo a tutti gli effetti e sempre più uno dei cardini dello spogliatoio azzurro. Arrivato a Napoli nell’estate del 2013 in un’operazione che in quel momento fu vista quasi come una di secondo piano, il belga è adesso il giocatore più amato dal pubblico di casa, sia per quanto fatto in campo sia per la totale identificazione con la cultura napoletana, della quale è fortemente innamorato. La fascia da capitano indossata a Crotone dopo l’uscita dal campo di Insigne dimostra quando anche a livello di spogliatoio Mertens sia fondamentale.

Dopo i due grandi dioscuri del goal azzurro, c’è poi un difensore. Parliamo ovviamente di quel Kalidou Koulibaly che dall’estate del 2014 è diventato una cosa sola con il golfo di Napoli, qualcosa che ama apprezzare nelle sue passeggiate sul lungomare. Amante della pasta e vongole e del clima partenopeo, il difensore francese di origini senegalesi è secondo solo a Insigne nelle gerarchie dei capitani azzurri, anche se per molti rappresenta come nessun altro quel tocco multiculturale tutto partenopeo, quello di una città dalle mille sfumature e nella quale si parlano tante lingue. Dopo che quest’estate è sfumato il suo passaggio al Manchester City, il numero 26 azzurro si è sentito ancora più parte integrante del progetto di Gattuso, il quale punta tantissimo su di lui in questa stagione, soprattutto per le sue caratteristiche da centrale difensivo di alto rendimento.

Insigne, Mertens e Koulibaly sono dunque oggi i tre pilastri del Napoli, sia per qualità sia per la loro leadership morale. E su di loro farà leva Gattuso per ottenere il massimo in questa stagione.