La vittoria dello scudetto può essere l’inizio di un nuovo ciclo?

Questa è la domanda che si pongono molti tifosi azzurri dopo il trionfo della scorsa stagione. Il Napoli ha dimostrato di essere una squadra solida, capace di imporsi su avversari di alto livello e di esprimere un gioco spettacolare.

Ma sarà in grado di confermarsi anche quest’anno? Le premesse in termini di organico ci sono tutte: il club ha mantenuto la rosa sostanzialmente invariata; infatti, finora l’unica cessione rilevante è stata quella di Kim, passato al Bayern Monaco per 50 milioni di euro. Per sostituirlo in difesa è arrivato dal Bragantino (Serie A brasiliana) il 22enne verdeoro Natan, che si aggiunge ai già confermati Rrahmani, Ostigard e Juan Jesus.

Il Napoli, con l’eventuale riconferma di Osimhen al fianco di Kvaratshkelia, avrebbe tutte le carte in regola per fare bene in Champions League e per puntare al bis in campionato, dove è dato ancora tra le principali favorite nella pagina delle scommesse calcio di Betway.

Il dubbio principale è legato all’aspetto psicologico: per far bene, gli azzurri dovranno mettere da parte l’euforia post-vittoria dello scudetto e il conseguente senso di appagamento. Il Napoli dovrà quindi dimostrare di essere non solo una grande squadra, ma anche una grande famiglia, unita da un obiettivo comune: scrivere una nuova pagina gloriosa nella storia del calcio partenopeo.

“Obiettivo? Non è vincere lo scudetto, quello verrà col tempo. L’obiettivo è essere una delle più grandi società in Europa. Ricordo i tempi di Maradona quando il Napoli dominava in Italia ma non in Europa e non c’è ragione per rimanere ai margini del calcio europeo e mondiale perché Napoli non è inferiore politicamente, calcisticamente e soprattutto culturalmente ad una Liverpool, ad una Manchester.” – De Laurentiis

I migliori 5 acquisti dell’era De Laurentiis

Edinson Cavani

L’attaccante uruguaiano è arrivato al Napoli nel 2010 ed è diventato rapidamente un’icona del club (104 gol in 138 partite con la maglia azzurra). L’unico trofeo conquistato è stata la Coppa Italia 2011/12, mentre è stato capocannoniere della Serie A nella stagione 2012-2013 con 29 reti.

Marek Hamsik

Il centrocampista slovacco è stato un punto fermo della squadra per molti anni dopo il suo arrivo nel 2007. Con la sua visione di gioco e i suoi gol spesso cruciali, è diventato uno dei migliori giocatori nella storia del Napoli e, per un periodo, è stato anche il miglior marcatore di sempre, con 120 gol in 520 presenze (superato successivamente da Dries Mertens con 148 gol). Ha vinto, con il Napoli, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, oltre a essere stato nominato tre volte calciatore slovacco dell’anno.

Gonzalo Higuain

Il prolifico attaccante argentino ha giocato un ruolo chiave nel percorso di crescita del Napoli di Rafa Benitez e poi di Maurizio Sarri: ha stabilito il record di gol segnati in una singola stagione di Serie A (36 gol nella stagione 2015-2016) e chiuso l’esperienza napoletana con un totale di 91 reti in 146 presenze, oltre a vincere una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

Kalidou Koulibaly

Il difensore senegalese è arrivato al Napoli nel 2014 ed è diventato uno dei migliori difensori del panorama europeo. La sua solidità in difesa e le sue prestazioni costanti lo hanno reso un punto fermo della squadra e un leader nello spogliatoio; anche per lui, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, oltre ad essere stato inserito due volte nella squadra dell’anno della Serie A e nominato due volte calciatore africano dell’anno.

Victor Osimhen

Non poteva mancare uno dei principali artisti ad aver pennellato l’ultimo magico scudetto. Arrivato nel 2020 dal Lilla per una cifra attorno ai 75 milioni, ora ne vale quasi il doppio; la motivazione è presto detta: 59 reti, condite da 14 assist, in 101 presenze e una presenza a tratti immarcabile!

La conferma di Osimhen vale un acquisto?

Sarebbe sicuramente una mossa equivalente ad un colpo di mercato; De Laurentiis, d’altronde, ha alzato di parecchio l’asticella: chiede 200 milioni per lasciarlo partire, una cifra che solo club della Premier League (forse) o ricchi club dell’Arabia potrebbero permettersi di investire. Si mormora persino di contratti stellari da 40 milioni l’annoper poter calcare i campi sauditi.

Come riportato anche nell’intervista a Canovi sul calciomercato, questi rumors sembrano ormai far parte del gossip calcistico quotidiano e lo dimostrano anche le continue voci sull’interesse dell’Arabia per giocatori come Mbappé (offerta biennale da 400 milioni proveniente dall’Al-Hilal). E non è tutto, Milinkovic-Savic ha già per l’Al-Hilal e la Lazio pare intenzionata a sostituirlo con Zielinski.

Staremo a vedere come si evolverà la situazione; alla fine, è bene ricordare che nel calcio tutto è possibile e che il talento, solitamente, vale ogni cifra spesa, sia per acquistarlo che per trattenerlo!