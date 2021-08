Il Napoli di Spalletti

Manca davvero poco al debutto stagionale di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. Domenica 22 agosto si giocherà la prima giornata di campionato e la formazione partenopea affronterà la neopromossa Venezia allo stadio Diego Armando Maradona.

Per Spalletti rappresenta il primo vero test dopo la campagna acquisti condotta seguendo le sue indicazioni e dopo la preparazione estiva durante la quale la squadra ha fatto molto bene nelle partite amichevoli. Gli azzurri, infatti, hanno vinto ben sei incontri, tra cui quello contro un avversario prestigioso come il Bayern Monaco. Il nuovo tecnico sembra essere l’uomo giusto al momento giusto e le aspettative del club e dei tifosi sono elevate, così come gli obiettivi stagionali.

Aspettando Napoli-Venezia

Alle 20.45 della penultima domenica d’agosto ci sarà il fischio d’inizio della prima partita della stagione 2021/2022 per il Napoli. L’atteso match è carico di aspettative da parte dei partenopei, ma forse lo è ancor di più da parte dei veneziani, dato che si tratta della prima partita in Serie A della squadra lagunare da 19 anni.

Proprio l’inesperienza nella massima serie del Venezia fa sì che i pronostici siano a favore del Napoli, squadra che ha obiettivi ambiziosi per la stagione che sta iniziando. Se la vittoria dei partenopei è quotata a circa 1,5, il successo dei veneziani è quotato addirittura a 10, mentre il pareggio intorno a quota 6.

Per gli uomini del mister Paolo Zanetti la partita contro il Napoli rappresenta un debutto di lusso, oltre che il primo test nel calcio che conta. Il Venezia ha ottenuto la promozione al termine della scorsa stagione dopo aver vinto i play-off, che garantivano il terzo posto e quindi il passaggio in A (le altre due neopromosse sono Empoli e Salernitana).

Anche per il Napoli la prima giornata di campionato rappresenta un debutto, ma in questo caso solo per l’allenatore, che è arrivato al termine della scorsa stagione dopo l’esonero di Gennaro Gattuso a seguito della mancata qualificazione in Champions League (con il quinto posto in campionato).

Spalletti dovrà far dimenticare la delusione della scorsa stagione e per farlo avrà a disposizione una squadra ancora in costruzione, dato che il calcio mercato termina il 31 agosto, ma che già ha visto alcuni importanti arrivi.

Le probabili formazioni

Per quanto riguarda la formazione, il Napoli dovrebbe adottare lo schema 4-2-3-1. Alla guida dell’attacco di Spalletti dovrebbe esserci Victor Osimhen, che ha fatto molto bene nelle partite amichevoli segnando ben 8 reti, che gli sono valse il titolo informale di capocannoniere del precampionato.

In difesa non dovrebbe mancare Kostas Manolas mentre rimane in dubbio la presenza di Kalidou Koulibaly. Confermato anche Insigne, anche se c’è la possibilità che non rinnovi il contratto. Ecco in dettaglio tutti i giocatori che potrebbero giocare il 22 agosto: Meret; Di Lorenzo, Mario Rui, Manolas, Koulibaly, Lobotka, Fabian Ruiz, Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Nel Venezia a complicare le cose c’è il fatto che diversi giocatori sono squalificati (Mazzocchi, Modolo, Aramu, Vacca) ed uno è indisponibile (Lezzerini). L’allenatore Zanetti scenderà probabilmente in campo con un 4-3-3 e con la seguente formazione: Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Crnigoj, Peretz, Heymans; Sigurdsson, Forte, Johnsen.

L’arrivo di Spalletti e gli obiettivi della squadra

Luciano Spalletti avrà il compito di ricostruire una squadra dopo la delusione per una stagione che ha mancato l’obiettivo minimo della qualificazione alla massima competizione europea. Il Napoli parteciperà comunque alla Europa League, il secondo torneo europeo per importanza, in cui punterà a raggiungere almeno le fasi finali.

Per Spalletti il Napoli rappresenta il ritorno sulla panchina di una grande squadra dopo due circa due anni di pausa “sabbatica”, dato che non ha allenato nessun club dopo l’esonero dall’Inter del 2019. A sua disposizione ci sono diverse punte ed il livello generale della rosa è alto, come confermato dallo stesso mister in un’intervista al termine dell’amichevole con il Pescara.

Per pensare in grande, comunque, Spalletti secondo i bene informati avrebbe richiesto due rinforzi mirati al presidente De Laurentiis. In particolare, l’allenatore vorrebbe rinforzare il reparto difensivo con esterno basso che copra la fascia sinistra e anche il reparto centrale con un centrocampista di spinta.

Il mercato estivo del Napoli

Il nodo principale che caratterizza l’ultima parte del mercato estivo del Napoli riguarda il rinnovo di Lorenzo Insigne. A complicare la faccenda ci sarebbe un rapporto non particolarmente disteso tra il giocatore ed il De Laurentiis, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, tanto che recentemente il presidente ha rifiutato di incontrare l’agente del calciatore per discutere in prima persona del rinnovo.

La posizione della società sarebbe quella di valutare le richieste, essendo disposta a cedere Insigne nel caso si presentasse un’offerta vantaggiosa. Dal canto suo, il fresco campione d’Europa con la maglia della Nazionale avrebbe richiesto un aumento del suo ingaggio fino a raggiungere quota 6 milioni a stagione.

Nel caso dovesse rimanere, invece, la società propone un ritocco al ribasso dell’attuale stipendio su una cifra che si aggirerebbe intorno ai 3,5 milioni a stagione per un quinquennale. Nel caso non venga raggiunto l’accordo, si proseguirà con l’attuale contratto che scadrà l’anno prossimo.

Per quanto riguarda il resto della rosa, sono diversi gli acquisti anche se finora mancano dei nomi importanti. Tra i nuovi arrivi ci sono tra gli altri Ounas dal Crotone, Gaetano dalla Cremonese, Malcuit dalla Fiorentina, Palmiero dal Chievo, Tutino dalla Salernitana, Folorunsho dalla Reggina, Ciciretti dal Chievo e D’Ursi dal Bari. Fanno sognare decisamente di più le trattative in corso che vedono giocatori come Emerson Palmieri e Zappacosta dal Chelsea, Sepe dal Parma e Senesi dal Feyenoord.