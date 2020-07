Il Napoli nel mondo: quanti tifosi seguono la squadra partenopea

Dall’arrivo di Aurelio De Laurentiis alla presidenza del Napoli, la squadra partenopea ha vissuto una seconda era d’oro, lasciandosi alle spalle le ombre delle serie minori e tornando ad essere un club centrale nel calcio italiano e non solo. In pochi anni gli azzurri hanno scalato tutte le classifiche, lottando testa a testa con la Juventus per conquistare il campionato, ma le vittorie del Napoli non sono soltanto confinate al territorio nazionale.

Le ottime prestazioni in Serie A sono valse il ritorno in Champions League, dove i giocatori partenopei hanno sempre onorato a testa alta la storia del proprio club, sfidando alla pari mostri sacri del calcio internazionale come Liverpool, Barcellona e Paris Saint Germain.

Da businessman navigato, ADL ha fin da subito intuito le potenzialità del mercato internazionale per espandere il brand Napoli fuori dai confini, tanto da creare un dipartimento interno per lo sviluppo del marketing internazionale. Ecco qua un excursus sui dati riguardanti i tifosi napoletani nel mondo.

Il Napoli in Italia

Il Napoli è la quarta squadra in Italia per tifosi, dopo club ben più blasonati come Juventus, Milan ed Inter. Una delle ultime stime attesta il numero di supporter dei “Ciucci” a circa 4,7 milioni nel nostro Paese. E’ bene notare però che i partenopei, pur essendo di poco fuori dal podio, riescono a distanziare squadre come Roma e Lazio, che per bacino d’utenza potenziale dovrebbero di sicuro avere numeri ben più alti.

I tifosi del Napoli nel mondo

Di recente Aurelio De Laurentiis ha diramato, durante una conferenza stampa con i corrispondenti dell’ informazione internazionale, i dati della ricerca commissionata a Nielsen. I numeri raccontano di una squadra, anzi, più in generale di un brand, in totale ascesa verso il mercato mondiale. Soltanto negli Stati Uniti i fan dei “Ciucci” sono circa 7,2 milioni, una cifra record, considerando che il calcio negli USA è diventato popolare di recente.

Ottime sono anche le statistiche per quelle nazioni in cui il calcio è una vera e propria ragione di vita, Brasile ed Argentina in primis: tra i Carioca 5,1 milioni di supporters tifano Napoli, mentre nella patria di Maradona, che a Napoli è considerato ancora alla stregua di una divinità, sono 1,4 milioni.

Non solo tifosi, ma anche e soprattutto simpatizzanti

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non si è limitato a snocciolare numeri e dati riguardanti i tifosi veri e propri dei partenopei sparsi per il mondo. Il produttore cinematografico, ormai stabilmente nel gotha del calcio italiano, ha tenuto a precisare quanto il Napoli appaia come “una squadra che fa simpatia, fresca, conosciuta in tutto il mondo”; per questo non si è voluto fermare al semplice numero di tifosi puri, ma ha puntualizzato come, sempre dalla ricerca Nielsen, emerga che più di 120 milioni di persone nel mondo, pur tifando principalmente per un’altra squadra, simpatizzino per il Napoli.

Questo dato, assolutamente stupefacente, va attribuito a tre fattori principali. In primis l’alto numero di emigrati (anche di seconda o terza generazione) napoletani sparsi per il globo, che hanno continuato a seguire la squadra della propria città, dando linfa alle loro radici culturali. Il secondo motivo è prettamente culturale: in tutto il mondo Napoli è vista come una città non solo affascinante, ma che ricalca la veracità italiana e l’eccellenza tricolore d’esportazione.

Infine, una motivazione prettamente calcistica arriva dal già citato Maradona: il “Pibe de Oro” ha legato indissolubilmente la sua immagine ai successi con il Napoli, divenendo un testimonial perfetto per esportare la storia calcistica dei Ciucci in tutto il mondo.