Il Napoli sfida l’Inter per credere al sogno scudetto

Siamo quasi arrivati a un terzo della stagione calcistica italiana e la sfida Inter-Napoli di mercoledì sera è sicuramente il match clou della dodicesima giornata di campionato. Probabilmente è ancora presto per definire la gara fra i nerazzurri e i partenopei una vera e propria sfida scudetto ma sicuramente la partita dello stadio Meazza ci darà maggiori indicazioni sulle potenzialità di entrambe le squadre di poter lottare fino al termine della stagione per conquistare il titolo. Al momento, secondo quanto ci dicono i bookmakers relativamente relativamente alle quote sullo scudetto, è l’Inter ad avere maggiori chance di conquista del tricolore, a 10 anni di distanza dall’ultima vittoria, quella del magico Triplete con Mourinho in panchina. Secondo gli operatori di scommesse, infatti, l’Inter è in pole position sulla lavagna delle quote relative allo scudetto davanti alla Juventus, all’attuale capolista Milan e proprio al Napoli di Gennaro Gattuso.



Il calendario di fine 2020 di Inter e Napoli

Nel confronto con la formazione di Gattuso, l’Inter ha un punto in più in classifica e sa bene che non può permettersi passi falsi per non compromettere un cammino fin qui ottimale in campionato. I nerazzurri dovranno confermare di aver smaltito le scorie della brutta eliminazione in Champions League, chiusa malamente con l’ultimo posto nella fase a raggruppamenti. Testa, dunque, soltanto al campionato per i nerazzurri che, dopo il Napoli, affronteranno in casa anche lo Spezia e chiuderanno il 2020 con la trasferta in casa della sorprendente Verona di mister Juric.

Passado al Napoli va evidenziato che Insigne e compagni dovranno affrontare tre match particolarmente ostici prima della fine del 2020: si parte proprio mercoledì sera con il duello in casa dell’Inter di Antonio Conte, si prosegue ancora in trasferta il 20 dicembre con un’altra sfida assolutamente suggestiva contro la Lazio di Simone Inzaghi per poi chiudere l’annata allo stadio Diego Armando Maradona contro un Torino mai così bisognoso di punti per conquistare la salvezza.

Chi scenderà in campo mercoledì sera?

Per Antonio Conte i principali dubbi di formazione sono nella linea a 5 di centrocampo con sei calciatori in ballottaggio per tre posti. Gli unici due giocatori certi di una maglia da titolare nella zona mediana del campo sembrano essere Barella e Brozovic mentre è duello sulle due fasce con Darmian e Young che sembrano essere favoriti per partire dal primo minuto rispetto ad Hakimi e Perisic. Il posto di terzo centrale di centrocampo dovrebbe essere di Gagliardini ma occhio a una possibile mossa a sorpresa con Eriksen in campo dall’inizio.

In casa Napoli non manca l’abbondanza anche se va detto che inizia a essere particolarmente pesante l’assenza di un calciatore come Osimhen il cui rientro in campo rischia di slittare al prossimo anno. In ogni caso, mister Gattuso ha a disposizione una rosa eccellente e valuterà fino all’ultimo alcuni ballottaggi della vigilia. Uno di questi è sull’impiego di Fabian Ruiz che ha deluso nell’ultima gara interna contro la Samp. Gattuso ha rincuorato il centrocampista spagnolo dopo la prestazione opaca del weekend e dovrà valutare se concedergli un turno di riposo preservandolo per l’altro impegno di rilievo della settimana, quello del 20 dicembre contro la Lazio. Possibile, dunque, che il posto del calciatore iberico possa essere preso da Diego Demme ma per sciogliere le riserve il tecnico dei partenopei attenderà l’allenamento di rifinitura. Pochi, invece, i dubbi in avanti con gli inamovibili Mertens e Insigne e il messicano Lozano che, al momento, sembra essere avanti nelle gerarchie di Gattuso rispetto all’ex del match Matteo Politano.