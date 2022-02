Interessanti Scommesse a Proposta sul Calcio che Puoi Piazzare in un Bookmaker

Anche se ci sono molti scommettitori occasionali che preferiscono scommettere su risultati semplici e utilizzando solo i mercati di base, le scommesse a proposta costituiscono ancora una grande porzione dell’industria delle scommesse. Oggi, discuteremo alcune delle proposte più popolari che puoi piazzare in un bookmaker come https://rabona.com/it/. In questo articolo, ci concentreremo sulle scommesse su una singola partita, dato che le scommesse a lungo termine sono un argomento abbastanza ampio.

Scommesse sui Gol

Ci sono numerose proposte relative ai gol nel calcio. Per esempio, si può scommettere se un gol sarà segnato in un determinato periodo di tempo. Oppure, ci sono puntate che richiedono di indovinare quale squadra segnerà per prima. Ci sono anche mercati di proposta, che implicano il pronosticare il modo in cui il primo gol sarà segnato. Per esempio, si può scommettere che il primo gol sarà un colpo di testa o segnato da un calcio di punizione.

Se i mercati precedenti vi sono sembrati un po’ azzardati, ci sono alcune proposte più generali disponibili. Per esempio, c’è una scommessa prop che consiste nell’indovinare quale tempo avrà più gol, rendendola una scommessa 50-50. Una scommessa simile permette di prevedere se i gol saranno segnati in entrambi i tempi.

Scommesse sui Giocatori

Alcune scommesse prop sono mirate a prevedere i risultati di giocatori specifici. Per esempio, si può indovinare quale giocatore avrà più gol o assist durante la partita. Oppure, si può provare a prevedere quale giocatore sarà il primo a ricevere un cartellino giallo. Ci sono anche mercati con primi e ultimi gol, falli, e altri eventi che possono verificarsi con giocatori specifici.

Di solito, un bookmaker non vi offrirà di selezionare tra tutti i 22 giocatori con tali mercati. Di solito selezionano diversi giocatori che hanno più probabilità di raggiungere i risultati corrispondenti. Così, con la scommessa sul primo gol, sceglierai tra gli attaccanti, mentre con gli assist, l’assortimento di giocatori può essere più ampio.

Scommesse sui Totali

Questa categoria include una grande varietà di mercati prop che puoi trovare presso il tuo bookmaker. Per le partite più popolari, potrai scommettere sul totale dei falli, sul totale dei cartellini gialli o rossi, sul totale dei calci d’angolo, sui calci di punizione e su altri eventi, per non parlare dei gol. L’assortimento di questi mercati dipende dalle tue scommesse sportive e dall’importanza della partita selezionata. Quindi, tali statistiche dettagliate non sono sempre raccolte per le partite di seconda fascia.

Un altro dettaglio degno di nota riguardo a tutte le scommesse prop è il momento in cui è possibile piazzarle. Naturalmente, alcune puntate sono disponibili come scommesse in-play, ma troverete sicuramente il più grande assortimento nella sezione pre-partita. Questo accade perché i bookies devono aggiustare le quote in continuazione, e le scommesse speciali come queste aggiungono troppi parametri all’equazione. Sfortunatamente, le scommesse sportive non sono ancora in grado di calcolare tutti questi dati durante le partite.

Scommesse Sì o No

L’ultima categoria di proposition bets che vorremmo menzionare copre la maggior parte delle opzioni che non abbiamo recensito prima. Questa è anche la categoria più grande, dato che ogni scommessa sportiva ha diversi puntate di questo tipo. Come il loro nome implica, questi mercati permettono di prevedere se l’evento menzionato accadrà durante la partita o anche durante un torneo.

Per queste scommesse, i bookmaker di solito selezionano alcuni eventi rari che raramente si verificano più di una volta per partita. Ci potrebbero essere scommesse su rigori parati, gol da corner, giochi di mano, cartellini rossi, giochi di mano, e molti altri eventi. Nelle partite a eliminazione durante i tornei, si può scommettere se ci sarà un calcio di rigore. Non è lo stesso che scommettere su un pareggio nel gioco, poiché i tempi supplementari non sarebbero inclusi in tale scommessa.