Juventus-Napoli: cresce l’attesa per un match che potrebbe essere decisivo

Si avvicina il big match che potrebbe essere un vero e proprio crocevia per la stagione di entrambe le squadre. Ci stiamo, ovviamente, riferendo a Juventus-Napoli, una gara che ha una storia sicuramente travagliata e che dovrebbe, finalmente, disputarsi questo mercoledì alle ore 18,45.

Dopo continui rinvii, è arrivato il grande giorno. Senza ombra di dubbio c’è grandissima apprensione da parte di entrambe le squadre. Potrebbe trattarsi di una gara decisiva per accedere alla prossima Champions League. Juventus e Napoli, come magari non era prevedibile ad inizio stagione, sono a pari punti e stanno cercando di guadagnarsi un posto tra le prime quattro in campionato.

Senza approdare alla massima competizione europea, verosimilmente per entrambe potrebbero essere necessarie delle manovre finanziarie drastiche, che servirebbero a fronteggiare le ingenti perdite. Insomma, una situazione molto delicata, che fa ben comprendere l’importanza della gara.

Quote

Per questo motivo in molti troveranno utile conoscere le quote del match.

La Juventus parte con i favori del pronostico: si parla di una vittoria che pagherebbe 2 volte la posta, mentre una vittoria esterna del Napoli circa 3,70 volte la posta. Il pareggio, invece, è quotato mediamente a 3,50.

Info generali sul match

Ciò che appare evidente è che le due squadre arrivino al match con una condizione psico-fisica totalmente differente. Da un lato il Napoli che ha trovato non soltanto una condizione fisica eccellente, ma anche una convinzione dei propri mezzi derivante da ben quattro vittorie consecutive e dal recupero di tutti gli infortunati.

Dall’altra parte la Juventus di Pirlo, in totale crisi: un solo punto rimediato nelle ultime uscite, contro Benevento e Torino e due prestazioni tutt’altro che convincenti. Oltretutto, i bianconeri si sono visti superare dell’Atalanta e raggiungere dagli Azzurri, a pari punti. Non bastasse, si sono aggiunte problematiche extra campo, come la festa che ha visto coinvolti Dybala, Arthur e McKennie e tantissimi indisponibili. Difficile che potranno scendere in campo Demiral e Bonucci, entrambi risultati positivi al Coronavirus.

Per quanto riguarda il Napoli, invece, sono praticamente tutti disponibili, a parte Ghoulam. Da capire quali potranno essere le scelte di Gattuso: si pensa Osimhen possa partire dalla panchina, con Zielinski ad agire sulla trequarti e Mertens centravanti. Ballottaggi tra Demme e Bakayoko, ma anche tra i pali tra Ospina e Meret.

Probabili formazioni

Queste le probabili formazioni del big match.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Chiellini, de Ligt, Danilo; Ramsey, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina/Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Demme/Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Designazione arbitrale

Scelto anche l’arbitro che dirigerà il match. Si tratta di Maurizio Mariani, gli assistenti saranno Tegoni e Bindoni. Il quarto uomo sarà Doveri, al Var ci saranno Di Paolo e Peretti.