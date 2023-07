La fantastica performance del Napoli, caratterizzata da una serie di nuovi elementi eccellenti, ha sfociato in una stagione di oro. Il momento di gloria più grande per il Napoli è stato raggiunto durante la stagione 2022/23, in cui il club si è aggiudicato il terzo scudetto, il primo dopo un’attesa di 33 anni.

Il formidabile apporto offerto dalle prodezze dell’ala sinistra georgiana Khvicha Kvaratskhelia, le difese impenetrabili del sudcoreano Kim Min-Jae e la prolificità dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen hanno alimentato l’entusiasmante corsa per il titolo di Serie A. Nonostante il club si stia preparando a salutare Kim, che si sta trasferendo al Bayern Monaco, il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha sottolineato che le altre due stelle non sono in vendita.

De Laurentiis ha posto un prezzo astronomico sulla testa di Osimhen, ovvero 125 milioni di euro, e ha rinnovato con miglioramenti salariali sia lui, autore di 31 gol lo scorso anno, che Kvaratskhelia.

Il meteoro Kvaratskhelia

Prima di approdare al Napoli nel 2022, questo talento georgiano ha bruciato le tappe in Russia, guadagnando il premio come miglior giovane. Dopo aver lasciato il Rubin Kazan per ragioni politiche, ha calcato i campi locali della Dinamo Batumi.

Il Napoli ha investito circa 10 milioni per Kvaratskhelia, un’operazione che ha dato i suoi frutti. Questa ala straordinaria, famosa per le sue doti di dribbling, la sua inventiva e la sua grinta, si è aggiudicata il premio di miglior giocatore della Serie A. Durante la sua prima stagione con il Napoli, Khvicha Kvaratskhelia ha messo a segno 12 gol, contribuendo con dieci assist. Le statistiche sorprendenti non rendono giustizia al suo contributo nell’attacco della squadra. Oltre alle stupefacenti giocate, Kvaratskhelia si è guadagnato il soprannome di Kvardona, un omaggio alla leggenda del Napoli Maradona, per il suo stile nel dribbling.

Che cosa riserverà il futuro per la stella emergente del Napoli?

Kvaratskhelia ha vissuto una stagione da manuale, che ha portato a un aumento considerevole del suo stipendio, da 1,2 milioni di euro almeno raddoppiato. Il management del club è categorico: sia lui che Osimhen, artefici di 43 gol su 77 la scorsa stagione, resteranno a Napoli. Il Manchester United è interessato all’attaccante nigeriano e il Newcastle United sta mettendo insieme un’offerta di 82 milioni di sterline per Khvicha Kvaratskhelia, nonostante le dichiarazioni perentorie del presidente del club De Laurentiis che afferma che lui non è in vendita. Il Newcastle ha già messo le mani sul centrocampista del Milan Sandro Tonali e l’acquisizione dell’abile ala georgiana li avvicinerebbe al vertice della Premier League.

Khvicha Kvaratskhelia ha fatto girare molte teste con il titolo di miglior giocatore della Serie A. Sebbene Molti sostengono che il Napoli si annoveri tra le più brillanti realtà del calcio europeo, ma nonostante i brillanti recenti risultati, la squadra è ancora un passo indietro rispetto ai colossi del panorama europeo.

Kvaratskhelia rappresenta una pedina fondamentale nella strategia offensiva del Napoli, che predilige un gioco ad elevata intensità. Considerando però, quanto sia complesso per le squadre di Serie A competere in termini economici con i club inglesi, spagnoli e tedeschi, non sarebbe sorprendente vedere i talenti georgiani trasferirsi in squadre di maggiori dimensioni in futuro.

Il Newcastle ha dato inizio alla stagione facendo affidamento su un’ala estremamente produttiva. La sfida per De Laurentiis e il resto della dirigenza è determinare quanto sia conveniente rinunciare a un giocatore promettente come tale.

I tifosi napoletani nutrono la speranza che le loro stelle più luminose rimangano a vestire la maglia azzurra, portando un calcio d’attacco ancora più entusiasmante allo Stadio Diego Maradona. Qui i tifosi conservano ancora il ricordo dell’arte calcistica dell’argentino, che ora viene paragonato a Khvicha Kvaratskhelia.