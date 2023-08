Kvaratskhelia a Newcastle – C’è qualche speranza per i Toons di ottenere il georgiano?

Poco meno di 100 milioni offerti al Napoli per poter acquistare il fenomeno georgiano. La proposta arriva dal Newcastle, che continua a tenere gli occhi puntati sulla Serie A italiana in cerca di nuovi campioni. Dopo l’acquisto di Tonali, infatti, i Toons avrebbero intenzione di mettere le mani su Kvaratskhelia, che ha appena contribuito alla realizzazione del sogno scudetto partenopeo. Non a caso, il popolo napoletano ha consacrato il georgiano con il meritatissimo ruolo di “nuovo Maradona”.

Proprio per questo motivo la società non sembra voler lasciare andare il calciatore, ma è anzi probabile che proverà a rilanciare l’offerta degli inglesi facendo pesare i 4 anni di contratto che devono ancora essere riscattati. Le speranze che l’accordo vada in porto, insomma, sono poche ma il Newcastle sembra voler fare sul serio. De Laurentiis, al momento, ha rifiutato categoricamente l’offerta, ma i 95 milioni messi sul piatto per l’esterno georgiano fanno senza dubbio gola.

100 milioni per il georgiano

Non si tratta soltanto di un abile giocatore, ma di un vero e proprio simbolo per la tifoseria napoletana. Il Napoli di De Laurentiis ha accolto Khvicha Kvaratskhelia soltanto nel 2022, concedendogli la maglia numero 77. Le aspettative sull’esterno offensivo non erano altissime, ma anzi il nome impronunciabile aveva già generato alcuni pregiudizi da parte dei tifosi sportivi. Pregiudizi, tuttavia, che sono stati immediatamente spazzati via dal talento del georgiano che ha conquistato la prima rete proprio nel primo incontro di Serie A a cui ha partecipato.

Kvaratskhelia, in una sola stagione, ha trascinato il Napoli verso la vittoria dello scudetto, costringendo tutti i bookmakers a riformulare continuamente le quote Serie A, match dopo match. Il calciatore, al momento, è blindato al Napoli con un contratto di altri 4 anni, motivo per cui l’offerta del Newcastle non pare potrà avere un riscontro positivo. La società azzurra, in passato, ha già lasciato andare via calciatori che hanno scritto la storia del club, ma è facile immaginare che Kvaratskhelia possa dare ancora moltissimo alla squadra partenopea.

Le riflessioni della società

Certo, a tutto c’è un prezzo e questo i tifosi lo sanno bene. 100 milioni rappresentano una cifra corposa che potrebbe consentire al club di avere ampio margine di manovra durante le prossime fasi di calciomercato. Nonostante ciò, De Laurentiis potrebbe rilanciare l’offerta, con la consapevolezza che il Newcastle potrebbe spingersi fino al raddoppio per poter mettere le mani sul fenomeno georgiano. In quest’ottica, se la società inglese dovesse accettare il compromesso, le probabilità che Kvaratskhelia possa essere ceduto si farebbero di gran lunga più elevate.

Il mercato è mercato, e purtroppo per quel che riguarda questo tipo di trattative il cuore non sempre ha la meglio. I Magpies, senza dubbio, non molleranno facilmente la presa sull’esterno georgiano e all’offerta mostruosa di 95 milionipotrebbe fare seguito un’altra proposta decisamente più allettante. L’augurio della tifoseria partenopea è che presto il contratto di Kvaratskhelia al Napoli venga confermato, il che lascia facilmente comprendere quanto Napoli si sia ormai affezionata al talento del 22enne. Non resta che attendere la fine della pausa estiva per comprendere quali potranno essere i prossimi movimenti di mercato.

Quante probabilità che Kvara vada via?

Almeno per il momento, i tifosi azzurri possono stare sereni. Il presidente Aurelio De Laurentiis non sembra essere intenzionato a cedere l’esterno georgiano, a meno che i Toons non rilancino con un’offerta straordinaria. Il Newcastle non sembra voler rinunciare all’acquisto, ma è piuttosto difficile che possa promettere 200 milioni per ottenere Kvaratskhelia.

Per quel che riguarda il prossimo campionato, insomma, il georgiano dovrebbe rimanere abbastanza facilmente al Napoli, e speriamo di non sbagliarci. Saremmo al contempo estremamente curiosi, poi, di sapere se il georgiano preferirebbe continuare a giocare nel club partenopeo o se lascerebbe la terra campana per qualche soldo in più.