La massima sicurezza per i vostri bambini!

Il trasporto di bambini su automobile è regolato nel dettaglio, per la massima sicurezza dei passeggeri più piccoli. In particolare, bisogna installare nel veicolo dei seggiolini speciali, che proteggono i bambini in caso di incidente stradale. I seggiolini possono fornire, a seconda dei modelli, supporti laterali per il corpo o per la testa del bimbo. L’utilizzo di un seggiolino in auto mobile è obbligatorio per tutti i bambini che non abbiano superato l’altezza di 150 cm. Il seggiolino deve essere omologato secondo la normativa europea.

In genere, tutti i seggiolini hanno un rivestimento di tessuto e sono imbottiti. Alcuni modelli sono dotati di imbracatura. Le modalità di fissaggio dei seggiolini variano a seconda dei modelli. La scelta del seggiolino giusto dipende da alcuni fattori, in particolare dal peso e dall’altezza del bambino, oltre che dall’età. I seggiolini per l’auto si dividono in cinque gruppi diversi (0, 0+, 1, 2, 3).

I seggiolini del gruppo 0 sono quelli adatti ai neonati e agli infanti che pesano meno di 10 kg. Questi modelli prevedono che il bimbo sia coricato al loro interno e si fissano con la cintura di sicurezza, oppure con il sistema di fissaggio ISOFIX.