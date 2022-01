La relazione tra Italia e NBA

Anche se molti non lo sanno, il basket e l’NBA sono una grande presenza nella cultura italiana. Dopo il calcio, il basket è lo sport di squadra più seguito e coperto in Italia, e giocatori italiani come Gallinari, Bargnani e Belinelli hanno trovato la loro strada nella NBA dal campionato italiano di basket.

Cultura del basket in Italia

Il basket domestico è anche popolare in Italia con squadre sparse in città come Napoli, Treviso, Pesaro, Cantù, Milano, Roma e Siena. La passione per il basket e soprattutto per l’NBA è sempre stata molto forte tra gli italiani ed è stata una grande gioia quando l’Italia ha sconfitto il Dream Team USA in una sorprendente partita 95-75. Una vittoria di 17 punti probabilmente resa possibile da tutti quegli scambi con l’NBA, che hanno aiutato il campionato italiano portandolo ad un livello superiore.

L’Italia è presente anche nell’amore dei giocatori di basket. Kobe Bryant ha trascorso gran parte della sua infanzia a Philadelphia, ma la leggenda del basket ha anche amato la città italiana di Reggio Emilia quando suo padre, Joe Bryant, giocava per le Cantine Riunite. Un anno dopo la morte di Kobe, Reggio Emilia, nel nord Italia, dedicherà la piazza “Largo Kobe e Gianna Bryant” a Bryant e sua figlia.

Italiani presenti nella NBA

C’è attualmente un dibattito su quanti giocatori italiani NBA attivi siano attualmente nella lega. Ce ne sono due che conosciamo con certezza: Marco Belinelli e Danilo Gallinari. E ce n’è uno che sicuramente non è più nella lega (per ora) e il suo nome è Andrea Bargnani. Sono molti tuttavia i giocatori di basket italiani che hanno giocato all’interno di grandi squadre. Negli ultimi decenni possiamo ricordare la presenza di Andrea Bargnani, Travis Diener, Fabricio Oberto, Gigi Datome, Stefano Rusconi e Vincenzo Esposito.

Sfortunatamente l’Italia non è un paese enorme, e non c’è mai stata una grande attenzione nazionale sulla NBA in Italia. Forse il successo di Belinelli e Gallinari cambierà la situazione nei prossimi decenni. Il basket, grazie alla presenza sempre più crescente di italiani all’interno delle più importanti squadre, sta accrescendo la voglia di scommettere su NonAAMS sito o su quelli con ADM. E sicuramente, la presenza sempre più preponderante del basket all’interno degli sport più seguiti in Italia, aiuterà a creare i giocatori del domani.

Popolarità delle scommesse sul basket

Quando si tratta di scommesse NBA online, scommesse sulla Lega Basket Serie A o scommesse su qualsiasi altro campionato del mondo, avete delle opzioni. Non c’è niente di male nel mantenere le cose semplici e scegliere solo i vincitori delle partite. Tuttavia, questo non sempre si allinea perfettamente con le vostre scelte e previsioni. Mentre si può certamente essere un grande vincitore solo scegliendo i game-winners, è bello essere consapevoli di quali sono le vostre opzioni, nel caso. Quando parliamo di scommettere sul vincitore di una partita di basket, stiamo parlando di scommesse moneyline. Tutto quello che dovete fare per vincere una scommessa moneyline di basket è scegliere il vincitore della partita. Se hai ragione, vinci.

Sebbene sia davvero così semplice, c’è una sfumatura di cui devi essere consapevole. Non tutte le squadre che vincono pagheranno lo stesso importo. Le quote delle scommesse di basket sulle scommesse moneyline si basano sulla probabilità che la squadra vinca. Più grande è il favorito di una squadra di basket, meno sarete pagati su una vittoria. Più grande è lo svantaggio, più sarete pagati. Con la crescente popolarità delle scommesse sportive, anche in Italia, molti appassionati di sport stanno cercando di entrare nel mercato delle scommesse.

Durante la stagione sportiva, gli scommettitori sportivi affermati spendono miliardi di dollari collettivamente ogni anno per piazzare una scommessa sportiva su siti stranieri, in siti di scommesse online autorizzati, casinò e negozi di scommesse locali. Con la loro sempre più accresciuta conoscenza del mondo del basketball, questo sport è entrato nel mondo delle scommesse italiane, esattamente come le scommesse calcistiche o di Formula 1.