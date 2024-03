La sottile differenza tra gli influencer del gaming e del gioco d’azzardo: chi vince?

Influencer. Un termine che ormai è entrato nel linguaggio corrente di tutti noi. Anche chi non è iscritto a nessun social media sa, almeno superficialmente, di cosa si parla perché si tratta di una vera e propria nuova professione. Legandola ai social media, che ormai dominano il mondo del web e non solo, è una persona che si è costruita una certa reputazione impegnandosi a promuovere brand, prodotti e servizi attraverso competenze di marketing e in cambio di una percentuale o degli incentivi.

Vi chiederete, a questo punto, cosa c’entra tutto questo con il settore del gaming e del gioco d’azzardo online. Ebbene, esistono naturalmente anche gli influencer per questi due campi molto simili ma anche molto diversi per alcune cose, soprattutto perché i giochi da casinò come quelli presenti su Winnita Italia sono soggetti ad alcune restrizioni.

Chi sono gli influencer?

Avete presente YouTube? Oppure anche le nuove piattaforme più da nerd quali Twitch o le più note come Instagram? Sono tutte forme di social media diversi che offrono l’opportunità di caricare i propri contenuti online e condividerli con gli utenti del web. Di solito sono contenuti video che, attenzione, hanno una caratteristica speciale: la condivisione in diretta streaming con tanto di interazione con gli utenti collegati.

Queste piattaforme hanno avuto successo grazie a questi creatori di contenuti online, su giochi e videogiochi come vedremo fra poco, che hanno fatto guadagnare una bella audience significativa, diventando loro stessi beniamini potenti e molto preziosi per l’andamento del marketing.

Cosa fanno gli influencer di giochi online?

Che siano giochi d’azzardo, videogiochi o esport, poco importa: il lavoro dell’influencer è lo stesso in tutti gli ambiti. Ecco di cosa si occupano:

promozione brandizzata di annunci e lancio di nuovi titoli;

anteprime assolute dei gameplay dei giochi appena usciti sul mercato;

presentazioni complete dei titoli, con commenti e spiegazioni;

test e consulenza per prodotti in via di sviluppo.

Spesso, inoltre, gli influencer svolgono anche una funzione di ambasciatore, ovvero di rappresentazione del marchio in questione e del brand di una determinata casa di sviluppo, per esempio.

Scegliere l’influencer giusto

Il sogno di molti, no? In fondo si tratta di guadagnare, tanto in termini di soldini quanto a livello di fama e reputazione, senza spaccarsi troppo e facendo quello che più piace: giocare e far conoscere i giochi!

Ma non è tutto oro ciò che luccica: la scelta di questi talentuosi promotori non viene fatta a caso, ma secondo dei criteri precisi, quali la specializzazione e le competenze, il coinvolgimento nel lavoro e quindi nell’attirare il pubblico e l’atteggiamento generale nei confronti del brand.

Qualsiasi contenuto sponsorizzato creato in collaborazione con un influencer del settore del gioco deve essere naturale per far sì che il messaggio risulti veritiero e si trasformi in azione. Questo è ciò che porta al vero successo e può idealmente portare a relazioni di lavoro più lunghe e durature, con un valore continuo per entrambe le parti.

Tipologie da considerare

Principalmente, esistono due tipi principali di influencer nel settore dei giochi, che siano d’azzardo o esport.

Influencer in diretta streaming

Essendo diventato uno dei modi più popolari per guardare i giochi, molti giocatori si sono costruiti un seguito trasmettendo su piattaforme come Twitch o YouTube dal vivo. I cosiddetti streamer possono quindi trasmettere in diretta mentre giocano ai videogiochi. Come? Giocando e interagendo contemporaneamente via chat con gli utenti collegati dei loro generi preferiti, delle mosse da usare o evitare, della casa di sviluppo, delle ultime uscite. Insomma, di tutto e un po’. Alcuni, addirittura, lo fanno in modo competitivo contro altri giocatori o partecipano a tornei in cui si sfidano per ottenere premi in denaro!

Influencer che scrivono recensioni di giochi

Sono i cosiddetti critici di gioco, che recensiscono le nuove uscite così da dare qualche input ai giocatori. Naturalmente, offrono spesso uno sguardo sia neutrale e obiettivo sulle tecniche di gioco e le caratteristiche più obiettive, che un parere personale, basato sull’esperienza.

L’importanza degli influencer: ma chi è meglio di chi?

In un regno che evolve a dismisura come quello dei prodotti ludici, l’impatto che può avere un influencer è abbastanza significativo, nonostante le apparenze. Se è capace, si vede subito da come impennano le vendite, gli ascolti, le nuove uscite dallo stesso brand, il nome suo e quello dei colleghi con cui collabora.

Non c’è però un vincitore fra chi promuove i giochi da casinò e chi videogame o esport che siano. Tuttavia, una differenza da sottolineare c’è eccome: la promozione dei giochi da casinò, a livello di grande pubblico, è molto più limitata a causa delle regolamentazioni presenti in diversi paesi e che vietano la pubblicità esplicita di certi prodotti. Insomma, attenzione alla scelta del vostro influencer!