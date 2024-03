La storia del derby Inter-Juve.

Il calcio è emozione e competitività, divide ed unisce, regala sogni e dolori ma resta uno sport emozionante. Alcune partite, però, sembrano essere più importanti di altri. Come il derby d’Italia che mette di fronte due tra le formazioni più sostenute d’Italia.

Nel cuore del calcio italiano: storia del derby più amato.

Il nostro calcio nazionale è da sempre ricco di grandi rivalità ma nulla eguaglia quella che tiene insieme il derby Inter-Juventus. Non è un caso che lo si chiami il derby d’Italia, per la sua importanza e per il fatto che è molto più che una semplice partita tra due importanti squadre. Il derby d’Italia è una vera lotta tra giganti ma i giganti non sono solo le squadre ma anche le tifoserie ed i supporters. L’animosità tra queste due squadre ha oltre mezzo secolo di storia e sebbene non si tratti di un derby nel senso stretto del termine, è la seconda gara più volte giocatasi tra le squadre italiane (dopo Juventus-Milan), con 265 incontri. Tuttavia questa gara detiene il primato per il maggior numero di incontri ufficiali in Italia ed è stata protagonista di uno spareggio per l’accesso alla Coppa dell’Europa Centrale nel 1929 e di alcune finali tra cui la Coppa Italia (negli anni 1959, 1965 e la più recente 2022) e due di SuperCoppa italiana (entrambe recenti 2005 e 2021). In ciascuna di queste competizioni, piene di tensione, si è espresso anche il fascino di un passato che ancora oggi riecheggia in ogni match tra le due squadre.

Cenni storici del derby e chi lo ha reso famoso

Pur non trattandosi di un vero e proprio derby, l’espressione derby d’Italia fu coniata da Gianni Brera, uno tra i più influenti giornalisti sportivi italiani del XX secolo. L’espressione indicava il confronto tra due formazioni che, pur non rientrando nello stesso territorio regionale, né nella stessa città, nutrivano una fortissima rivalità reciproca. La Juve, tra le più antiche società italiane, ha vinto ben 112 dei 248 incontri; l’Inter 75 e le restanti 61 partite sono finite in pareggio.

Incontri che hanno catalizzato milioni di tifosi negli stadi e davanti al televisore e che in generale fa registrare sempre aumenti esponenziali anche nel calcio live.

I primi incontri risalgono al 1909, quando le due squadre militavano in Prima Divisione. In quella occasione la Juve vince 2-0 con una doppietta di Borel. Dopo solo 14 giorni l’Inter si prese la rivincita siglando la sua prima vittoria con i bianconeri. Nel 1912, l’Inter ottenne la vittoria più schiacciante sulla Juve, vincendo 4-0. Gli anni a seguire invece furono le gare con più reti di scarto, La Juve vinse 7-2 e, l’anno dopo, l’Inter vinse 6-1. Tra i vari record questo derby risulta essere la sfida tra le squadre più vittoriose in ambito nazionale registrando lo 0-0 come risultato più frequente.

I campioni del derby d’Italia.

Ci sono sfide che diventano epiche e molte delle vittorie di entrambe le squadre portano il nome di grandi campioni del calcio italiano. Su tutti, Giuseppe Meazza, in assoluto il miglior marcatore della storia dell’Inter, che ha segnato 284 gol con la maglia nerazzurra. Di questi 12 sono stati contro la Juve, risultando essere il giocatore che ha segnato di più nella sfida contro i bianconeri. Fu sua una tripletta contro la Juve che col gol di Mascheroni regalò ai nerazzurri una vittoria schiacciante.

Le due squadre si scambiarono, spesso, dei giocatori. Scambi di casacca storici furono quello tra l’interista Boninsegna e lo juventino Pietro Anastasi o ancora quello tra Tardelli e Altobelli. In questa cornice si sono però anche distinti tanti talenti, come Roberto Baggio che lo ha giocato con entrambe le maglie e ha realizzato 7 reti; Julio Cruz, indossando sempre la maglia nerazzurra e spesso decisivo in diversi scontri; Giampiero Boniperti, con anche 7 reti e con solo la maglia della Juve. Protagonista più recente è invece stato Alex Del Piero. Nessuno nella Vecchia Signora, ha mai incarnato la passione del derby d’Italia come Alessandro Del Piero diventando una figura leggendaria sul campo, dimostrando classe, abilità e profonda dedizione per la sua squadra.

Conclusioni

Quella tra Juventus ed Inter è una rivalità che va oltre anche l’idea della semplice competizione calcistica e che significa un pezzo di storia del Paese. Tra partite indimenticabili, pareggi a più reti e gol iconici, il derby d’Italia resta uno spettacolo di pura bellezza. Un mondo di emozioni e di talento con una storia che continua a scriversi anno dopo anno, con nuovi volte, nuove bandiere e nuovi protagonisti ma due soli cuori: quello delle tifoserie che amano le loro squadre oltre ogni risultato. Una vera e propria celebrazione del calcio italiano che ormai fa parte del patrimonio culturale nazionale. E il prossimo a chi sarà assegnato?