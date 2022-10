Le maggiori analogie tra il gioco d’azzardo nei casino online e le criptovalute

Criptovalute e casino online. Entrambe le tendenze sono nate in un momento simile. Entrambi stanno conquistando sempre più quote di mercato e stanno superando le loro controparti offline. Quali sono le altre similitudini tra il gioco d’azzardo nei casino online e le criptovalute? Troverai tutte le risposte qui di seguito.

Il pensiero strategico è essenziale

Chiunque abbia mai visitato il mercato azionario sa bene quanto possa diventare travolgente. Sei sommerso da informazioni, report sulle quotazioni, dati fondamentali, opinioni di esperti e molto altro ancora. Se vuoi aumentare il valore delle tue criptovalute, è essenziale avere una certa visione d’insieme di ciò che accade sul mercato. È importante prendere decisioni intelligenti e prudenti e non avere fretta. Lo stesso vale per l’online. Ora, non c’è molto in comune tra giochi come il blackjack e la roulette e il mercato azionario. L’elemento del caso può essere un po’ più presente nel casinò che in borsa. In entrambi i casi, però, bisogna aspettarsi eventi imprevedibili.

Avere un piano per superare tutte le difficoltà è di fondamentale importanza quando si gioca al casino online e si specula sulle criptovalute.

La gestione del denaro fa la differenza.

Quando è in gioco del denaro, una corretta gestione del denaro è essenziale. La questione può essere diversa per ognuno, a seconda delle possibilità finanziarie disponibili.

Tuttavia, a prescindere dal tuo bankroll, non dovresti mai rischiare troppo. Non si deve puntare tutto sul rosso in un atto di disperazione, né si deve puntare tutto sul “vendere” a causa di un crollo del mercato azionario.

In situazioni che sembrano senza speranza, molte persone si lasciano guidare dalle emozioni invece di attenersi al loro piano preconcetto.

È interessante notare che gli esperti di borsa e i professionisti del gioco d’azzardo danno consigli simili: non puntare mai più dell’1-2% del tuo bankroll.

Questo lascia un margine di manovra sufficiente per poter commettere diversi errori di fila. Soprattutto i principianti spesso pensano che non sia possibile perdere più di un paio di volte di seguito. Ma questo non è affatto vero. Le serie di perdite possono durare giorni o addirittura settimane. Ecco perché devi sempre fare attenzione.

La disciplina è necessaria

Questo punto segue senza soluzione di continuità l’argomento precedente. L’aspetto formale-tecnico di una strategia include la capacità mentale-psichica di attuarla.

Elaborare il miglior piano del mondo serve a poco se non riesci a seguirlo. Fortunatamente, attributi come la disciplina e la prudenza possono essere appresi. Non si tratta affatto di tratti caratteriali innati. Nel corso della vita, la maggior parte delle persone impara a controllare meglio le proprie emozioni in determinate situazioni.

Sia che si giochi al casino online o che si tratti di criptovalute in borsa: attenersi sempre al piano. Le decisioni irrazionali sul mercato o al tavolo da gioco portano quasi sempre a un rapido fallimento.

La conoscenza è potere

Avere maggiori conoscenze e informazioni sul funzionamento di un sistema non fa mai male. Tuttavia, a questo punto, vogliamo attirare la tua attenzione su una piccola distinzione tra il settore del gioco d’azzardo online e il mercato azionario. Ovviamente esistono possibilità strategiche, opzioni tattiche, decisioni giuste e sbagliate o sistemi di scommessa per i giocatori di casino online.

Tuttavia, il fattore conoscenza sembra giocare un ruolo più importante in borsa. Chiunque sia in grado di leggere e classificare i dati aziendali o le relazioni trimestrali, o addirittura abbia conoscenze privilegiate, ha un chiaro vantaggio. Anche la capacità di individuare il giusto punto di ingresso o il momento in cui vendere può aiutarti.

Nel casinò, invece, l’elemento fortuna è molto più importante.