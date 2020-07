Le scommesse sportive sul Napoli tra calciomercato ed EL

Il gioco a Napoli ha sempre rappresentato un aspetto importante nel tessuto socio-culturale partenopeo, basti pensare al gioco delle 3 carte che dal dopoguerra fino ad oggi ancora impazza in alcuni vicoli e quartieri partenopei. Oggi il concetto di gioco si è evoluto e si è trasferito soprattutto sui siti di scommesse. Il numero di giocatori napoletani online è letteralmente triplicato in quest’ultimo periodo, anche a causa della pandemia da Covid-19 che ha chiuso i battenti di molte sale scommesse fisiche. La ripartenza della serie A ha favorito il ritorno delle scommesse, soprattutto sul web. Poiché è difficile orientarsi tra i tantissimi siti scommesse sportive, è consigliabile affidarsi al portale www.sitiscommessesportive.com, dove viene fornito un elenco completo delle piattaforme migliori dove scommettere in Italia.

Scommesse sul calciomercato: Ilicic arriva in azzurro?

Le scommesse non riguardano più esclusivamente il calcio giocato, ma adesso comprendono addirittura il calciomercato. A tal proposito si è iniziato a scommettere sul possibile approdo in azzurro di Josip Ilicic, sloveno dell’Atalanta che quest’anno ha fatto faville con 21 gol in 32 partite tra campionato e coppe.

Ilicic in realtà è un pallino del Napoli, infatti anche l’anno scorso il matrimonio sembrava cosa fatta. Gasperini convinse poi il talentuoso mancino a ripensarci, quindi l’affare saltò. Il club di De Laurentiis quest’anno è intenzionato a tornare alla carica, considerando il vuoto che con ogni probabilità lascerà Callejon sulla destra.

Il matrimonio quest’anno si farà? Difficile ma non impossibile secondo i bookmakers che quotano a 5,00 l’arrivo di Ilicic all’ombra del Vesuvio. Bisogna considerare che l’anno prossimo il Napoli non parteciperà alla Champions League, la prestigiosa competizione alla quale tutti i giocatori ambiscono. L’Atalanta invece potrà garantire allo sloveno la partecipazione in Champions, situazione che potrebbe frenare nuovamente l’acquisto da parte del Napoli. Tuttavia 5,00 rappresenta una buona quota quindi sarebbe una scommessa che, se vinta, porterebbe in dote un discreto gruzzoletto.

Osimhen arriva o no?

Altra trattativa caldissima riguarda Victor Osimhen, fortissimo attaccante del Lille che sta diventando una sorta di telenovela. L’affare sembrava ad un passo dalla chiusura fino a qualche giorno fa, ma poi il cambio di agente ha rallentato notevolmente la trattativa per una questione legata alle commissioni ed allo stipendio del calciatore.

Si parla di una cifra monstre, quasi 90 milioni totali tra cartellino ed ingaggio del calciatore, che sarebbe in assoluto l’acquisto più costoso dell’era De Laurentiis. Nonostante le tante difficoltà e le manovre di disturbo di altre squadre, Inter e Tottenham in primis, l’affare dovrebbe farsi. Considerando però le “beffe” subite dal Napoli soprattutto l’anno scorso (Pepè e James Rodriguez docet), è meglio attendere il solito cinguettio della Società Sportiva Calcio Napoli che annuncia l’acquisto definitivo ed ufficiale del calciatore.

Barcellona-Napoli, un sogno ancora vivo

Ritornando al calcio giocato, molti napoletani amano scommettere sui successi del Napoli, così in caso di vittoria la gioia sarebbe doppia. Se le partite in campionato per la squadra di Gattuso ormai hanno perso di valore, ben altro discorso merita Barcellona-Napoli che si giocherà il prossimo 8 agosto. Si riparte dall’1-1 dell’andata, risultato che non sorride agli uomini di Gattuso ma che tiene viva ancora una piccola speranza. Considerando che l’imponente Camp Nou sarà vuoto e che il Barcellona di questi tempi sembra essere piuttosto fragile in difesa, i partenopei hanno comunque l’obbligo di provarci. La miglior quota sulla vittoria del Barcellona è di 1,6, sul pareggio è di 4,6 e sulla vittoria del Napoli è di 7. Quote interessanti, soprattutto in caso di passaggio del turno degli azzurri.

Quote scudetto Napoli ed Europa League per l’anno prossimo

È ancora presto per parlare delle quote scudetto ed Europa League per l’anno prossimo, ma è comunque possibile iniziare a ragionarci. Quest’anno il campionato terminerà alla fine di luglio, dopodiché ci sarà la Champions League. A metà settembre è già previsto l’inizio del campionato, considerando che l’anno prossimo ci saranno gli Europei. Sarà una vera maratona calcistica in cui, oltre ai valori tecnici, saranno fondamentali anche quelli fisici ed atletici. In tale ottica mister Gattuso ha dimostrato di lavorare bene, ricostruendo fisicamente e mentalmente i calciatori dopo la cura-Ancelotti.

Pensare ad un Napoli scudettato, dopo i 9 trionfi consecutivi della Juve, potrebbe non essere un’eresia. Allo stesso modo gli azzurri potrebbero andare molto avanti anche in Europa League, dove la concorrenza non è attrezzata come in Champions League. Gattuso dopo pochi mesi di Napoli ha già messo in bacheca una Coppa Italia ed ha una finale di Supercoppa italiana da giocare e, se l’appetito viene mangiando, potrebbe puntare anche alla conquista di un trofeo internazionale.