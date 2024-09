Le slot a tema gatto del 7Signs casino rallegreranno la vostra giornata

Gatti. Che li si ami o li si odi, non si può negare quanto siano carini! Se siete amanti dei gatti e volete provare alcuni giochi con questi animali pelosi, allora potete farlo al 7Signs casino: https://7signscasino.it.

Continuate a leggere per scoprire la classifica dettagliata delle slot machine per gatti più belle.

Cats and Cash

Cats in Hollywood è l’ambientazione di questo meraviglioso gioco. Unitevi ai gatti del popolare show televisivo Cats and Cash mentre fate girare i 5 rulli di questa deliziosa slot di Play’N GO.

Con le sue 15 linee di pagamento, Cats and Cash offre alcuni grandi premi, che si possono ricevere semplicemente allineando 3 o più simboli regalo.

In questo modo si attiverà la funzione “Scegli un regalo”, in cui sarà possibile scegliere 1 delle 10 caselle per avere la possibilità di vincere fino a 2.000 volte la puntata!

Ma non è tutto! Il vero divertimento inizia quando si ottengono 3 o più simboli della ruota. Questo simbolo attiverà la funzione Ruota della Fortuna, dove potrete vincere fino a 5.000 volte la vostra puntata.

Considerando tutto ciò che questo gioco di slot ha da offrire, è più che probabile che vi divertiate al 7Signs casino.

Top Cat

Con la slot Top Cat, avete la possibilità di tornare al passato, precisamente agli anni ’60, e prendere parte all’omonima serie televisiva animata americana.

I protagonisti questa volta sono una banda di gatti randagi guidati da Top Cat, che fanno del loro meglio per sfuggire ai guai mentre sono inseguiti da un agente per le strade di New York.

Questa slot in stile cartone animato è composta da 5 rulli, 20 linee di pagamento e un RTP di 92,49.

Offre 5 funzioni straordinarie tra cui “Call or Nothing”, che può assegnare diversi tipi di premi.

La caratteristica più intrigante di questa slot è sicuramente il sistema promozionale del Jackpot King, un bonus che permette di accedere alla Wheel King e attivare la ruota.

Con l’aiuto di questa funzione, è possibile vincere un moltiplicatore o un jackpot.

Astro Cat

La slot Astro Cat vi porta in un viaggio spaziale in Cina. Questo gioco è dotato di 5 rulli e del rullo 3 Reelfecta, che moltiplica le vincite per creare un sistema 4×4.

Altre caratteristiche di questa versione sono un RTP del 95,44% e ben 1.296 modi di vincere.

Con la funzione Reelfecta, la vincita viene moltiplicata fino a 16 volte.

Questa slot felina, creata da Lightning Box Games, è ricca di animazioni e gatti fortunati che assegnano premi di ogni tipo: fino a 12 giri gratuiti con Locked Wilds, un bonus Astro Cat e un Mega Spin in cui il wild si espande fino a coprire tutte le 16 posizioni del rullo 3 di Reelfecta, trasformando tutti i simboli in wild.

Questo gioco vi stupirà sicuramente con il suo tema orientale-spaziale, il suo fantastico gameplay e la sua struttura innovativa. Provatelo al 7Signs casino!

Purrates of the Caribbean

Tutti a bordo, ciurma! Siete pronti a unirvi al capitano gatto e al suo equipaggio in una nuova avventura felina?

Nella slot a tema piratesco Purrates of the Caribbean, prodotta da High 5 Games, ritroviamo i nostri fedeli amici pelosi nelle vesti di spietati pirati a bordo di una nave in cerca di oro nelle isole caraibiche.

Il gioco è composto da 5 rulli e 50 linee di pagamento, con un RTP del 96,4%, e offre tra 729 e 117.649 possibilità di vincita.

Tenete d’occhio la funzione Way Out Wilds, in cui la comparsa di un simbolo wild in espansione sui rulli inattivi li attiverà e li espande per coprire una posizione aggiuntiva sui rulli, fino a un massimo di 7 posizioni.

La cosa più sorprendente di questa slot è la grafica e gli effetti sonori che si adattano perfettamente al tema e alle animazioni, rendendo il gioco ancora più divertente e coinvolgente.

Naturalmente, le slot per gatti non sono gli unici giochi che troverete al 7Signs casino. Se amate le slot a tema, con questo operatore avrete l’imbarazzo della scelta.

Con migliaia di slot nel suo catalogo, 7Signs offre un’ampia varietà di temi: dalle slot selvagge ispirate al mondo animale o al Far West, alle slot egiziane e alle classiche slot alla frutta.

Tutto ciò che dovete fare è trovare il tema che fa per voi e iniziare subito a giocare.