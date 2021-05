Le sponsorizzazioni calcistiche

Da anni ormai vediamo gli sponsor più disparati non solo sulle maglie dei nostri campioni, ma anche a bordo campo e su qualsiasi altra superficie visibile durante le partite. Benché magari nomi come https://www.slotgallinaonline.it/ non sia uno sponsor appetibile, sono tantissimi i siti di scommesse che si sono inseriti in cartelloni, divise e gadget.

Gli sponsor iconici nel mondo del calcio

Alcune delle squadre di calcio più famose del mondo hanno un legame particolare con il loro sponsor, che rende impossibile pensare ad uno senza immaginare l’altro. Alcuni nomi? Sicuramente Inter e Pirelli, che hanno una collaborazione che inizia addirittura nel 1995 e che dura, indissolubile, da oltre 20 anni.

Il Bayern Monaco indossa il marchio Deutsche Telekom dal 2002 è un altro matrimonio di lunga data nel mondo del calcio e, sebbene sia stato interrotto, anche il Liverpool e la Carslberg sono stati per 25 anni un’accoppiata vincente. Tornando in Italia non è possibile pensare al Napoli senza pensare al famoso marchio d’acqua Lete, che campeggia da anni sulla maglia della squadra partenopea.

Doppi benefici

Unsplash

Non si tratta ovviamente solo di un semplice nome, ma la sponsorizzazione porta con sé tutta una serie di strascichi legali e commerciali che le squadre si impegnano a rispettare. Se da un lato la squadra, tramite la sponsorizzazione, riesce ad ottenere benefici di vario tipo, dall’altra anche le società che offrono il loro contributo hanno dei vantaggi non da poco, in primis quello di mezzo pubblicitario di efficacia incredibile.

Benché ovviamente le sponsorizzazioni non siano limitate solo al calcio, questo è uno degli sport più seguiti a livello europeo e mondiale, ed è chiaro che gli sponsor si accalcano per guadagnarsi un posto sulla casacca della squadra più famosa. Si vengono quindi a creare dei “tira e molla” che mettono sul piatto tutta una serie di costi e benefici per entrambe le parti, quindi mentre la squadra cerca lo sponsor migliori, questi si danno da fare con sfide all’ultimo centesimo.

Obblighi legali

Nell’ambito dello sport la sponsorizzazione funziona in maniera analoga al resto dei settori, ma ha delle caratteristiche peculiari:

il logo può essere applicato ovunque nell’ambito della squadra (tecnici, accompagnatori, veicoli o altro) e lo sponsor acquisisce il diritto di utilizzare le immagini a fini pubblicitari;

(tecnici, accompagnatori, veicoli o altro) e a fini pubblicitari; la squadra può essere obbligata a cambiare la propria denominazione , abbinando anche il nome dello sponsor e diventando, di fatto, un costante veicolo pubblicitario;

, abbinando anche il nome dello sponsor e diventando, di fatto, un costante veicolo pubblicitario; possono essere previste delle prestazioni accessorie, come la partecipazione a manifestazioni pubblicitarie durante le trasferte o la creazione di spazi pubblicitari durante le competizioni.

Lo sponsor tecnico

Si fa tanto parlare di quale potrebbe essere lo sponsor tecnico delle squadre più famose, ma che cos’è? Ebbene, ruolo dello sponsor tecnico è quello di fornire specifici beni o servizi alla sua squadra, che hanno solitamente queste caratteristiche:

sponsorizzazione tecnica vera e propria , ossia procurare oggettistica relativa all’attività specifica, quindi divise, calzature o accessori (può anche comprendere cose come pneumatici, carburante, tutto varia in base allo sport);

, ossia procurare oggettistica relativa all’attività specifica, quindi divise, calzature o accessori (può anche comprendere cose come pneumatici, carburante, tutto varia in base allo sport); forniture ufficiali, ossia tutta una serie di beni e servizi che possono rivelarsi necessari in occasioni di eventi particolari o durante l’attività sportiva, come il servizio di trasporto, le forniture alimentari.

Insomma, sembrano solo delle scritte messe a caso qui e lì, ma le sponsorizzazioni sono una parte importante ed essenziale nel mondo del calcio e dello sport in generale. Un buon marchio può ispirare fiducia e una buona squadra può portare benefici al brand, con il grande potere mediatico di cui dispongono. L’importanza di scegliere i giusti partner con cui collaborare è essenziale quindi anche nel mondo del calcio, che sempre più vive con grande importanza anche l’aspetto economico.