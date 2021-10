L’era De Laurentiis: Dalla C ai nuovi trofei in bacheca

Il ritorno in Serie A, dopo due anni di agonia in C, campionato in cui il Napoli è stato ripescato dopo il fallimento decretato nel 2004, è avvenuto nel 2006/07 ed è stata una grande festa non solo per il popolo napoletano, ma anche per tutti gli appassionati di calcio e di pronostici serie A, dal momento che finalmente il campionato italiano ha riacquistato una grande protagonista.

Da Higuain a Koulibaly

Come è stato evidenziato sul blog sportivo L’insider, l’era firmata da De Laurentiis ha portato in dote anche tante soddisfazioni dal punto di vista del calciomercato. In effetti, alcuni colpi sono stati veramente geniali e hanno consegnato ai vari allenatori del Napoli che si sono susseguiti nel corso del tempo degli atleti veramente di alto spessore.

Impossibile non partire da Kalidou Koulibaly, che è stato comprato da parte del Genk con una spesa intorno a 8 milioni di euro che, con il passare delle partite, si è rivelato un perno fondamentale e impossibile da sostituire per la retroguardia della squadra partenopea che, in effetti, senza di lui va abbastanza in difficoltà.

Il centrale di difesa di origini senegalesi, però, è solamente uno dei diversi giocatori che sono arrivati al Napoli in cambio di una somma di denaro veramente risicata e che hanno stupito un po’ tutti a suon di grandi prestazioni. Impossibile non fare riferimento, in tal senso, anche a un altro grande giocatore come Jorginho, che è esploso al Napoli con Maurizio Sarri in panchina e che ultimamente si è preso la scena mondiale, dato che prima è diventato Campione d’Europa con la maglia del Chelsea e poi con l’Italia ha scritto una delle pagine più belle dello sport azzurro, vincendo gli Europei.

In attacco sono arrivati gli altri colpi formidabili: basti pensare a Gonzalo Higuain, che il Napoli ha portato in Campania dal Real Madrid per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Un’inutizione clamorosa di De Laurentiis, che ha saputo sfruttare il momento giusto per rendere molto più competitivo il Napoli, con un giocatore che avrebbe poi siglato il record di reti in Serie A sempre sotto la gestione di Maurizio Sarri.

In ordine di tempo, l’ultimo grande colpo di mercato è stato Victor Osimhen, che è arrivato in estate dal Lille per una cifra intorno ai 70 milioni di euro e che rappresenta il vero uomo in più per la compagine che vede Luciano Spalletti al timone.

Dall’esperienza con Sarri allo stadio intitolato a Maradona

Il progetto con Maurizio Sarri, che ridefinirà completamente i criteri del bel gioco in Italia, coniando anche la celebre espressione del “sarrismo” nasce nel 2015. Per Sarri, dopo l’avventura all’Empoli, è la prima panchina di una grande squadra e, nel giro di due anni, riesce a battere diversi record della storia azzurra, tra cui quello dei punti conquistati in Serie A fino ad arrivare al quantitativo di reti messe a segno in una sola stagione.

Il Napoli cresce in maniera importante sia in Italia che all’estero, facendosi notare soprattutto per via del gioco sbarazzino, fresco e rapido che viene messo in campo, apprezzato un po’ da tutti gli addetti ai lavori anche in ambito continentale.

Sarri va vicino anche allo scudetto nel 2018 e sarebbe stato il capolavoro di De Laurentiis che, in ogni caso, si deve accontentare, almeno per il momento, di tre Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, che è riuscito a mettere in bacheca spesso e volentieri ai danni della Juventus, visto che con i bianconeri si sono rinnovati diversi duelli nel corso degli ultimi anni, portando ad alterne soddisfazioni.