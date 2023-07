L’Inter si muoverà per Keylor Navas o Yann Sommer?

Tra i giocatori sui quali l’Inter sta mettendo gli occhi per il calciomercato vi sono Keylor Navas e Yann Sommer. Infatti, uno degli attuali portieri in forza a Paris Saint Germain e Bayern Monaco potrebbe diventare il nuovo sostituto di Samir Handanovic, portiere e capitano dei nerazzurri, che la Gazzetta dello Sport dà in partenza. Questa mossa arriverebbe anche in virtù della partenza di Onana, richiesto dal Manchester United.

Le due possibilità

Le possibilità sono due: o partono entrambi o solo uno. Se dovessero partire entrambi, allora uno tra Navas e Sommer verrebbe sicuramente preso, insieme ad un giovane rampante, come lo è stato Onana.

Se invece dovesse partire solo Handanovic, potremmo ritrovare la situazione attuale ma con una staffetta tra Onana e Navas o Sommer.

Se dovesse partire solo Onana, probabilmente la ricerca si sposterà nel trovare qualche giovane promessa tra i pali. In tal senso, uno dei favoriti è Anatoliy Trubin dello Shaktar Donetsk, che ha fatto molto bene nell’ultima stagione, adocchiato ormai da numerosi club. Altri nomi che potrebbero sostituire Onana sono quelli di Marco Carnesecchi dell’Atalanta e Giorgi Mamardashvili del Valencia.

E partono le scommesse

L’importanza di un portiere d’esperienza nell’immediato

Se da una parte è vero che i giovani talenti ci sono, dall’altra ci sono pur sempre gli obiettivi che l’Inter si pone per la stagione: Scudetto e Champions League. Per raggiungerli ha bisogno di giocatori forti, ma anche con esperienza, che possano mantenere i nervi saldi in qualsiasi situazione psicologica. Proprio per questo diventa importante appropriarsi da subito di un portiere di grande esperienza quale può essere Navas o Sommer, da utilizzare sin da subito.

Questi sarebbero subito schierabili in campo in qualsiasi caso, chiunque dovesse partire. Non è escluso che possano arrivare entrambi a Milano: uno tra Navas e Sommer, più Trubin da far “crescere” nell’organico dell’Inter.

L’importanza di un portiere giovane e promettente è pari a quella di un portiere di esperienza, poiché oltre a poter crescere insieme agli altri giocatori e “fare gruppo” è una potenziale scommessa anche per la società, per un’eventuale crescita del suo valore economico. In questo senso, Trubin è da molti ritenuto un ottimo investimento. Le sue caratteristiche tecniche e i suoi numeri, infatti, parlano da soli.