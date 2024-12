Lotta salvezza in Serie A: analisi delle quote retrocessione per le neopromosse e le piccole

Dopo 15 giornate di campionato, la lotta per la salvezza coinvolge numerose squadre; soli 6 punti dividono il Venezia fanalino di coda dal Parma 13°, a riprova del grande equilibrio che contraddistingue la parte bassa della classifica. Allo stesso tempo, le compagini che occupano le ultime tre posizioni sembrano essere le principali candidate alla retrocessione in Serie B, stando anche alle quote delle principali agenzie di scommesse.

Quota salvezza: quanti punti occorrono per evitare la retrocessione?

Per tradizione, si è soliti indicare in 40 punti la quota salvezza e, in effetti, quasi sempre sono stati più che sufficienti per ottenere la permanenza in massima serie. In realtà, non di rado ne sono bastati anche meno, come dimostrato dallo storico degli ultimi cinque campionati di Serie A. Dal 2019/20 in poi, per raggiungere il 17° posto (l’ultimo utile per evitare la retrocessione) sono serviti tra i 31 e i 36 punti. In media, quindi, la salvezza oscilla tra i 33 e i 34 punti. Una proiezione del genere appare piuttosto verosimile anche per la stagione in corso, soprattutto se si analizza la media punti delle squadre che occupano attualmente le ultime sei posizioni.

Poiché l’Hellas Verona (terzultimo) e il Como (quartultimo) hanno gli stessi punti (12), con gli scaligeri penalizzati dallo scontro diretto (3-2) e dalla differenza reti (-19, rispetto al -12 dei lariani), la quota salvezza ‘effettiva’ si colloca a 13 punti, quelli sin qui ottenuti dal Lecce (quintultimo).

La media punti dei salentini è di 0,87 per partita; tenendo questo rendimento per il resto della stagione, gli uomini di Giampaolo, in proiezione su 38 giornate, chiuderebbero il campionato a 33 punti, ovvero perfettamente in media con la ‘soglia salvezza’ degli ultimi cinque campionati di Serie A. Hellas Verona e Como, che al momento viaggiano ad una media di 0,8 per partita, in proiezione potrebbero concludere a 30 punti, un bottino inferiore al minimo utile per evitare la retrocessione dal 2020 in poi. Al contempo, potrebbero comunque bastare (ad una delle due, almeno) se altre squadre dovessero fare peggio, e le maggiori indiziate, al momento, sono Venezia e Monza. Con una media punti di, rispettivamente, 0,60 e 0,67, gli arancioneroverdi e i biancorossi avrebbero, in proiezione, 23 e 26 punti alla 38^ giornata, troppo pochi per sperare di evitare il ritorno in Serie B.

Quote retrocessione: Venezia e Verona le più ‘pericolanti’

I pronostici dei bookmaker riflettono il rendimento delle squadre e, in buona sostanza, anche il posizionamento in classifica. Per le maggiori agenzie di scommesse, il Venezia è la squadra ‘favorita’ per il ritorno in cadetteria; come si può constatare dalla comparazione delle quote retrocessione Serie A 2025 realizzata dal portale specializzato Scommesse.io (e consultabile all’indirizzo https://scommesse.io/scommesse/calcio/serie-a/retrocessione/), quella assegnata alla squadra allenata da Eusebio Di Francesco è di gran lunga la quota più bassa. Un po’ a sorpresa, i bookmaker ritengono molto probabile anche la retrocessione dell’Hellas Verona, protagonista di un ottimo avvio di campionato (con il 3-0 sul Napoli) ma reduce da cinque sconfitte nelle ultime sei giornate, che hanno compromesso la classifica.

La terza squadra più ‘quotata’ è il Monza, la cui discesa in cadetteria paga mediamente due volte la posta in palio; i brianzoli hanno una sola vittoria all’attivo e occupano il penultimo posto in classifica, aggravato dal ko interno contro l’Udinese. A dispetto delle posizioni attuali, Lecce e Genoa non godono dei favori del pronostico; i bookmaker, infatti, quotano la retrocessione circa due volte e mezzo la posta. Più elevate, invece, quelle assegnate al Cagliari (circa 3,00) e al neopromosso Parma (tra 5,30 e 5,50) che con 15 punti e gli scalpi illustri di Milan e Lazio sembra sulla buona strada per conservare la categoria. L’Udinese e, soprattutto, l’Empoli, che viaggiano ad un ritmo superiore ad un punto a partita, presentano quote molto più alte (quasi tutte tra 10 e 17 volte la posta); secondo le agenzie, quindi, toscani e friulani sono destinati ad una salvezza tranquilla senza particolari patemi. Quotata, a sorpresa, anche una eventuale quanto clamorosa retrocessione della Roma, al momento pagata tra 33,00 e 45,00.