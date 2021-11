Migliori bonus e codici per scommesse

Fra le tendenze più in voga da almeno dieci anni a questa parte c’è sicuramente quello del gioco online. Sia esso completamente gratuito, a pagamento o con token (monete virtuali) questo settore è in una crescita esponenziale che fa registrare un aumento annuale del 10% in particolare in regioni come la Lombardia (Milano al primo posto in Italia per spesa pro capite), Campania, Veneto e Sicilia. Il gioco accompagna l’uomo fin dalla notte dei tempi, e spesso in età adulta si trasforma in gioco d’azzardo o scommessa, aggiungendo il brivido della vittoria di denaro al momento ludico.

Dove trovare i migliori bonus e codici per le scommesse

Visitando ad esempio questo sito web ci si rende conto che c’è, fortunatamente per l’utente, l’imbarazzo della scelta per ciò che concerne bonus, codici e promozioni. Prima però di addentrarsi nel variegato mondo delle offerte che si trovano su internet, bisogna fare una doverosa premessa. Nelle ricerche su Google o altri motori di ricerca è importante e propedeutico ai fini di un gioco legale, sicuro e sereno, affidarsi a siti che abbiano regolare licenza per operare su territorio italiano. Come riconoscere questi siti? Più facile a farsi che a spiegarlo. Innanzitutto il sito dell’organismo governativo che gestisce questo settore, Agenzia delle Dogane e Monopoli, ha un archivio consultabile di tutti gli operatori italiani e stranieri che hanno regolare concessione; inoltre ogni sito, piattaforma, bookmaker o operatore che abbia questa concessione deve obbligatoriamente dichiararla visibilmente sul proprio sito internet, pubblicando il logo e il numero della licenza. Detto ciò passiamo al divertimento puro nella ricerca del migliore bonus

Migliori bonus senza deposito

C’è una sottile differenza fra il bonus di benvenuto senza deposito o con. Per ciò che concerne quello senza deposito non si trova su tutti i siti e operatori, mentre quello che prevede una prima ricarica è praticamente onnipresente su tutte le piattaforme. Fra gli operatori attivi su territorio italiano c’è Betflag che si supera regalando ben 400 euro senza alcuna necessità di depositare denaro. Le sole condizioni, che si soddisfano con facilità sono quelle di verificare documenti d’identità e numero di telefono entro sette giorni dalla registrazione, e giocare per un minimo totale di quota a 4,00. Snai offre sia un bonus con deposito che arriva fino a 305 euro, ma ne garantisce anche un altro di cinque euro dopo la registrazione con quota minima di 1,25 da sfruttare entro sette giorni. William Hill non è da meno e offre praticamente la stessa offerta di Snai, ma con la differenza che la quota minima è di 2,00.

Bonus con deposito

Per gli amanti delle giocate e delle multiple ci sono come anticipato anche piattaforme che garantiscono bonus di benvenuto previa ricarica. 888Sport per esempio regala ai propri utenti appena registrati ben 300 euro, mentre Betfair ne prevede addirittura 400 a condizione di arrivare a quota 1,80. Insomma c’è da divertirsi e c’è un’offerta perfetta per ciascuno utente, che sia esso un giocatore appassionato o sporadico, che voglia giocare senza caricare soldi o effettuando un primo deposito.