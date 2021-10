Migliori casinò PostePay in Italia

Da quando il gioco d’azzardo si è spostato nella rete, operatori del casinò adottano i metodi più innovativi e sicuri per dare possibilità ai loro clienti scegliere i modi di versamento e prelievo più comodi e corrispondenti alle loro esigenze. Tra tanti tipi di pagamento offerti, vogliamo soffermarci di più sulle carte Poste Pay.

Esistono due procedimenti per aprire il conto Poste Pay:

Fisicamente , recandosi nell’ufficio più vicino di Poste Italiane con la carta d’identità e codice fiscale. Scegli tipologia di carta che vuoi avere, le proposte sono tante https://postepay.poste.it/gamma/carte-postepay.html. Poi procedi, compilando il modulo e fornendo i dati richiesti. Puoi ottenere subito la tua card con il PIN code necessario. Ed anche caricarla nello sportello, aggiungendo il costo di 1 euro. Virtualmente , registrandosi nel sito delle Poste Italiane e fornendo dati personali richiesti. Ottieni l’accesso nella tua area personale: ti consigliamo scrivere o memorizzare le tue credenziali, per poter accedere prossima volta senza problemi. Adesso c’e anche possibilità di entrare nella tua Poste Pay online inquadrando il codice QR. Per caricare la carta – clicca il pulsante “Caricare Poste Pay”. E’ molto comodo di avere anche una APP nel tuo telefono, ricordando che possiede meno funzioni disponibili rispetto il sito internet.

Se riscontri qualsiasi problema durante registrazione o ricarica, non esiti di chiamare il Numero Verde: 800.003.322. E’ gratuito ed attivo dal lunedi a sabato nelle ore 8.00-20-00.

Una volta ottenuto e caricato la tua carta prepagata, poi cominciare divertirsi e guadagnare nei eccellenti Casinò PostePay in Italia. Per cominciare giocare scegline uno, registrati ed effettua primo deposito sul conto gioco, scegliendo come opzione pagamento Poste Pay.

Essendo le carte di debito (non di credito) devono avere saldo disponibile superiore a “0”. Poi, non sono associate con il conto bancario, ciò che li rende molto sicuri per i pagamenti nella rete. Sono inclusi nel circuito Visa Electron e fanno riferimento sia per Poste Pay, che Carte di debito o Visa Electron.

Si possono collegare anche ai portafogli elettronici, associando la Poste Pay con Pay Pal. Basta compilare apposito modulo sul sito delle Poste Italiane con tutti i dati della tua credit card. Tra qualche giorno nell’estratto conto di Poste Pay appaiono micro-addebiti insieme con codici da inserire sul Pay Pal. Per avere informazioni più dettagliati al riguardo di questa operazione vai su https://www.aranzulla.it/come-collegare-postepay-a-paypal-923240.html.

Migliori Casino online AAMS

Da quando il gioco d’azzardo diventato disponibile in internet, si nota il numero più alto di appassionati che preferiscono scommettere online direttamente dalla propria casa. Le tipologie di casinò virtuali sono due:

quelli esteri che hanno i permessi internazionali, cosiddetti Casinò non AAMS, oppure

nostrani – con regolare licenza rilasciata dal Stato Italiano, cioè Casino AAMS

Noi ci occuperemo di questi ultimi, analizzandoli sotto ogni utile aspetto.

Quindi, gioco d’azzardo in Italia è regolato dallo Governo Italiano, l’ente – controllore si chiama ADM (prima AAMS) – Agenzia delle Dogane e Monopoli. Dal 2006 ha preso sotto il suo controllo anche il gioco a distanza, rilasciando i concessioni ai singoli casinò online. Per ottenere la licenza, operatori devono passare una serie di controlli accurati e pagare la somma stabilita dal Stato. Per ogni autorizzazione un concessionario può lanciare diversi portali gioco, quindi la lista di web casinò disponibili per gli italiani si multiplica. Elenco dei MiglioriCasinoOnline si aggiorna di continuo, creando una scelta imbarazzante. Per non perderti nel ricco assortimento e optare solo per case di gioco sicuri ti invitiamo consultare il nostro sito Migliori Casinò Online AAMS. Tutti casinò presenti sulla nostra piattaforma hanno la licenza regolare e in corso di validità. Sono scrupolosamente studiati dai nostri professionisti del settore, prima di essere proposti ai clienti. I criteri, che prendiamo in considerazione, formando una proposta, sono:

legalità e certificato ADM o valida licenza straniera

cospicui Bonus di Benvenuto e vari promozioni

la possibilità di diversi tipi di deposito e ritiro delle vincite, ultimamente criptovalute comprese

ottimo servizio clienti: Live chat in italiano, e-mail, telefono, spesso assistenza disponibile 24/7

opportunità di collegarsi dai tanti device: PC, Tablet, Smartphone con appositi APP

vasta gamma di giochi da scegliere, includendo quelli appena usciti sul mercato

Dai un’occhiata alla proposta di miglioricasinoonlineaams.com, crea il tuo conto sul casinò prescelto e comincia guadagnare divertendosi.