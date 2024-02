Napoli: Adesso l’obiettivo è l’Europa

Chi avrebbe mai pensato, poco più di sei mesi fa, di ritrovarci a parlare di un Napoli che rincorre la zona europea? La grande bellezza di Luciano Spalletti era stata capace non solo di conquistare un campionato dopo 33 lunghi anni di astinenza, restituendo la gioia più grande al popolo partenopeo, ma di dominarlo in lungo e in largo lasciando le briciole agli avversari. Una serie di circostanze, fra errori di valutazione, di scelte e tipiche situazioni che si verificano quando tutto è andato fin troppo bene, hanno dato vita a una stagione fin qui tormentata per il Napoli.

Il feeling fra la squadra e Rudi Garcia – fin da subito mostratosi poco incline a recepire i principi di gioco trasmessi da Spalletti e quindi incapace di replicarli con successo, senza imprimere nuovi concetti significativi alla squadra – non è di fatto mai sbocciato, estromettendo i campani dalla corsa allo scudetto fin dalle primissime giornate. I numeri collezionati dalla squadra sono stati così deludenti da optare per l’esonero a metà novembre del tecnico francese.

Il problema è che in quei giorni si pensava che il problema fosse in larga parte addebitabile a Garcia, ma soprattutto c’era la convinzione di poter centrare un filotto utile per conquistare l’obiettivo minimo, ovvero la qualificazione in Champions League. Anche per questo Aurelio De Laurentiis ha scelto di riportare Walter Mazzarri sulla panchina del Maradona, a dieci anni di distanza dall’addio in direzione Inter. Con il toscano, però, le prestazioni sono rimaste sugli stessi (deludenti) standard e non c’è mai stata quell’attesa scossa tipica del cambio di allenatore. E così il Napoli oggi vede la qualificazione in Champions come una chimera, anche perché la concorrenza è particolarmente agguerrita con molte squadre coinvolte.

Il vero obiettivo sembra essere così quello di centrare almeno la zona europea, che comprende pure Europa League o Conference League. I prossimi risultati del Napoli, che puoi pronosticare utilizzando il codice promozionale Admiralbet, si riveleranno decisivi per capire quale potrà essere la portata degli obiettivi e anche il futuro di Walter Mazzarri, figura che adesso è da considerarsi in bilico nonostante il tentativo di ritornare alla difesa a tre, modulo da sempre adoperato nella sua carriera da allenatore.

Il Napoli, inoltre, ha già salutato altri due obiettivi stagionali come la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia. Nel primo caso ha perso la finale contro l’Inter a Riyad al termine di una gara combattuta dopo aver brillantemente superato la Fiorentina, nel secondo ha rimediato un’eliminazione bruciante perdendo in casa per 4-0 contro il Frosinone.

Ai partenopei, allora, resta il percorso in Champions League. Il girone è stato superato da secondi in classifica e l’accoppiamento per gli ottavi di finale propone un incrocio contro un’altra squadra in crisi, ovvero il Barcellona. Chissà che la doppia sfida di febbraio e marzo non possa rivelarsi l’occasione giusta per riaccendere l’entusiasmo di un popolo, ma soprattutto per dare l’attesa scossa alla squadra: potrebbe essere l’onda lunga da cavalcare anche per conquistare gli obiettivi in campionato. Una squadra che ha vinto il campionato in quel modo solo pochi mesi fa non può più accettare questo ruolino di marcia.