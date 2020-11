Napoli – Bologna: Vittoria per la squadra campana

Le partite di calcio suscitano sempre delle grandi emozioni nei cuori dei tifosi di questo seguitissimo sport e, in particolare, il campionato di Serie A è probabilmente quello che appassiona maggiormente gli italiani.

Oltre a guardare e seguire le partite, gli amanti del calcio alle volte possono decidere di scommettere sulla performance delle squadre e, a questo proposito i codici promozionali del sito di Lottomatica possono sicuramente offrire dei bonus interessanti.

Settima Giornata: Napoli – Bologna 1-0

Durante la settima giornata del campionato di Serie A, i tifosi del Napoli sono stati felici di vedere la propria squadra portarsi a casa una vittoria che ha permesso al Napoli di Gattuso di salire al terzo posto in classifica e agganciare la Roma.

La partite non è stata sicuramente senza colpi di scena, ma vediamone ora un riassunto per analizzare la performance della squadra.

Dopo un paio di partite non particolarmente semplici, ovvero le difficoltà mostrate contro il Sassuolo e il duro match contro il Rijeka nel campionato di Europa League, il Napoli è finalmente riuscito a conquistare tre importanti punti in Serie A.

In particolare, è Osimhen a segnare la rete che ha deciso la partita tramite un colpo di testa che segna il suo primo gol in questo campionato effettuato in questo modo dal Napoli.

Oltre all’ottima performance mostrata dall’ex Lille, Lonzano è stato uno dei migliori giocatori della partita. Anche se di questo non c’è da stupirsi dato che il calciatore dall’inizio di questo campionato ha già segnato quattro reti ed effettuato un assist. Inoltre, sempre riguardo a Lonzano, bisogna notare che il risultato ottenuto in queste sette giornate di campionato già equivale a quello che il giocatore aveva portato a casa in tutto il campionato della scorsa stagione.

Per quanto riguarda il Bologna, la squadra resta ferma a 6 punti totali in campionato e per la 40esima partita consecutiva in Serie A subisce una rete.

I Dettagli della Partita

Gattuso, con l’eccezione di far giocare Insigne dal primo minuto, ci sono solo delle conferme riguardo ai giocatori, anche se non mancano due esclusioni dato che, per decisione del CT, Mario Rui e Ghoulam sono rilegati alla tribuna. D’altronde, come il tecnico ha commentato pochi giorni fa, la squadra dovrà aspettarsi un aumento dell’intensità dell’allenamento almeno fino a Natale

Detto ciò, la partita ha inizio senza particolari occasioni da entrambe le parti e le uniche note di colore sono dei tiri in porta non troppo minacciosi per il Napoli.

Bisogna aspettare il 23’, quando Osimhen, su assist di Lonzano, manda il pallone nella rete del Bologna, sbloccando così il risultato.

Prima dell’intervallo Mertens e Insigne sprecano due occasioni per assicurare il vantaggio del Napoli e, subito dopo l’inizio del secondo tempo, ci pensa Koulibaly ad andare in porta e segnare il gol numero due della partita. Tuttavia, la rete viene subito annullata per via di un tocco di mano di Osimhen all’interno dell’area di rigore.

Il risultato resta quindi sull’1-0 fino al triplice fischio e ora non ci resterà che aspettare le partite future per vedere eventuali cambiamenti nelle squadre.