Napoli contro Inter nella lotta scudetto: Nerazzurri favoriti, Partenoei avvantaggiati

Quando si parla di calcio bisogna essere sempre un passo avanti e seguire dettagliatamente le statistiche, ma è necessario anche mantenere un certo distacco e non scivolare nella tracotanza, insomma, per dirla in termini fantacalcistici: bisogna piangere.

Sono diversi i motivi per cui l’Inter è favorita nella vittoria scudetto, innanzitutto, perché i Nerazzurri sono la migliore italiana nelle quote champions league e hanno confermato le previsioni dei bookmaker agguantando direttamente la promozione agli ottavi, disputando un girone unico fenomenale: con 7 clean sheet su 8 e fase chiusa nella top 4.

Le statistiche di Napoli e Inter in campionato: miglior difesa contro miglior attacco

La gestione apotropaica della nostra analisi, impone una panoramica dettagliata delle statistiche nerazzurre, perché oltre a dominare il giorne di Champions, l’Inter possiede il miglior reparto offensivo di Serie A, capace di segnare 56 gol nelle prime 22 gare e dominare al top anche la classifica degli assist (41).

Inoltre, i Nerazzurri hanno perso un solo match e da campioni in carica restano i favoriti per la vittoria del campionato, rispetto al Napoli entrato nella sfida da outsider.

I Partenopei possono contare su un reparto difensivo solido, il migliore del campionato, ma la rosa della squadra allenata da Conte non è quella dell’Inter, che possiede almeno due squadre di qualità alta, per i calciatori tesserati.

Inter a trazione over 2.5, Napoli più equilibrato

Nella sfida a colpi di gol scopriamo subito tra le statistiche che i Nerazzurri in campionato tendono a terminare molti match con almeno 3 gol complessivi, infatti, 14 gare su 22 sono terminate con un risultato a trazione over 2.5.

In questo senso, il Napoli è più parsimonioso e mantiene quasi un perfetto equilibrio tra under e over. Nei primi 23 match i Partenopei hanno terminato 11 gare in over 2.5 e 12 partite in under 2.5.

Testa a testa scudetto Napoli – Inter: ecco le quote

Nella gestione scaramantica della nostra analisi, dobbiamo ancora una volta guardare le quote calcio di Serie A aggiornate in tempo reale per renderci conto che l’Inter vincente scudetto è quotata a 1.72, un valore che è sceso notevolmente, soprattutto dopo i risultati straordinari in Champions.

L’armata di Inzaghi ha tutte le carte in regola per puntare al Triplete, ma dovrà gestire bene le energie tra campionato, Champions e Coppa Italia.

Viceversa, il Napoli allenato da Antonio Conte, dovrà approfittare dei numerosi appuntamenti dei campioni in carica e sperare in un burnout: questo è il vero vantaggio degli Azzurri.

Mai come in questa stagione, la mancata qualificazione ai tornei UEFA si sta dimostrando la marcia in più per tentare di vincere il quarto scudetto e Conte sembra proprio l’uomo giusto al momento giusto: al di là della rosa disponibile.

La quota del Napoli vincente della Serie A è scesa fino a 2.2 ed era partita a 17 a inizio stagione. Sotto il Vesuvio i tifosi devono soltanto essere scaramantici e sperare che l’Inter punti al Triplete, in modo da arrivare nei big match con il fiatone: a quel punto, sarà solo una questione di infilare la lama tattica e affondare il nemico.