Napoli contro lo Spezia: ecco cosa pensano i bookmakers AAMS

Le scommesse Serie A entrano nel vivo con lo scontro tra Spezia e Napoli. I bookmakers danno, ovviamente, favoriti gli azzurri con una media di 1,35 contro 8,50 dei padroni di casa, in netto svantaggio nei confronti della capolista.

Il Napoli non ferma la sua corsa. Lo sanno molto bene i siti scommesse Serie A che hanno già lanciato i pronostici sullo scontro contro lo Spezia, la prossima gara in programma. I siti di scommesse online sulla Serie A, infatti, danno come favoriti gli azzurri di Spalletti con una media di 1,35 contro gli 8,50 (ma anche 9,50) di quota vittoria degli spezzini. Con una squadra così in forma è difficile, in effetti, credere nella vittoria dei bianconeri che, però, l’anno scorso rimediarono una grande vittoria al Maradona.

Gli azzurri sembrano davvero imprendibili

La nave di De Laurentiis è, incredibilmente, in forma. Il Presidente ha parlato con il capitano Di Lorenzo di bonus Champions e scudetto che sono, entrambi, obiettivi possibili. Il Napoli, tra qualche settimana, si troverà ad affrontare, negli ottavi di finale di Champions League, l’Eintracht Francoforte, sfida più che abbordabile per gli azzurri. Non solo: il Napoli, in campionato, è un vero schiacciasassi. Parliamo di 50 punti solo nel girone d’andata e di una vittoria, veramente spettacolare, contro la Roma di Mourinho nella prima giornata di ritorno. Le altre squadre non sembrano, almeno per il momento, tenere il passo della prima.

L’Inter di Inzaghi è reduce da una vittoria molto sofferta a Cremona, il Milan è stato battuto 5 a 2 in casa dal Sassuolo. La Juventus? Dopo i 15 punti di penalizzazione dovuto allo scandalo plusvalenze, la squadra di Allegri sta affondando in campionato. Ha perso in casa 2 a 0 contro il Monza e si trova, in pratica, a lottare per la salvezza. Insomma, sembra che il Napoli possa avere vita facile.

La forza del gruppo e alcuni acquisti preziosi

Sembrava che l’addio di Insigne e Mertens potesse ledere ai sogni scudetto del Napoli. I tifosi ci sono rimasti male, ci sono state contestazioni e il Presidente, per parecchi giorni, non è stato chissà quanto amato. Ma, in realtà, aveva ragione. L’acquisto di Kvaratskhelia, il georgiano dai piedi d’oro, ha cambiato completamente il volto della squadra e, in pochissime partite, ha conquistato completamente il pubblico napoletano.

Mai fino a quest’anno si era visto un duo così potente come Kvara e Osimhen, l’attaccante nigeriano. Un amore a prima vista, se così vogliamo definirlo. Il lavoro intenso di Spalletti, poi, ha tirato fuori qualità incredibili anche da parte di altri giocatori. Mario Rui è rinato, con visione di gioco e piedi buoni. Zelinski e Lobotka sono due centrocampisti di sostanza, Kim è la vera luce della difesa. Anche qui sembrava che l’addio di Koulibaly avrebbe messo in difficoltà la difesa. Ma, avevamo torto. E i numeri stanno dando ragione alla dirigenza, in maniera forse inaspettata ma, incredibilmente, bella.