Napoli-Hellas Verona: cosa c’è da aspettarsi in questo match

Dopo la trasferta di Salerno, il Napoli torna finalmente al Maradona. Una precisazione importante da fare è che adesso si troverà a doversi sfidare con una squadra altrettanto in forma. La squadra in questione è quella dell’Hellas Verona.

Sia questa squadra che quella del Napoli sono uscite da una grande vittoria. Infatti, la squadra azzurra è riuscita a sconfiggere la squadra del Salerno grazie al gol del giocatore Zielinski.

Per quanto riguarda, invece, la squadra dell’Hellas, proprio l’altro giorno è riuscita a sconfiggere la squadra della Juventus con il goal di Cholito Simeone. Pertanto, questa domenica avremo l’onore di assistere alla sfida tra Napoli e Hellas Verona.

Che cosa ci aspetteremo da questo match?

Innanzitutto, ci sarà un grosso ostacolo che il Napoli dovrà affrontare. Infatti, nella dodicesima giornata, il Napoli dovrà sì affrontare la squadra dell’Hellas, ma non vi sarà la presenza del giocatore Kalidou Koulibaly. Questo giocatore è stato, purtroppo, espulso contro i granata con un diretto cartellino rosso.

Pertanto, il difensore centrale della squadra degli azzurri si salterà la prossima giornata di campionato. Purtroppo l’espulsione di questo giocatore, costerà tanto alla squadra in questione poiché Spalletti dovrà fare in modo di riuscire a resistere alla potenza della squadra dell’Hellas Verona. Per quanto riguarda Manolas, è ancora infortunato.

Pertanto, domenica la squadra del Napoli giocherà con Rrahmani e Juan Jesus. Ciò non è affatto una bella premessa, considerato che da quando Di Francesco è stato sostituito con Tudor, quest’ultimo ha segnato più di qualsiasi altro concorrente in gara nella Serie A.

Dunque, l’attacco del Verona risulta essere inarrestabile e alcuni giocatori stanno cercando di mantenersi al massimo della forma per riuscire a sconfiggere il Napoli questa domenica. Un esempio palese è quello di Simeone, che è riuscito a compiere una doppietta alla Juventus subito dopo il poker alla Lazio.

Un altro esempio è quello di uno dei migliori assist-man del campionato, Caprari. Ancora un altro esempio è quello di Barak, il centrocampista per eccellenza e che dispone di ottime qualità dal punto di vista difensivo. Infatti, i 21 goal che sono stati segnati durante l’undicesima giornata della Serie A non sono una coincidenza. Pertanto, si prevede che domenica sarà dura la battaglia che vedremo tra la squadra del Napoli e quella dell’Hellas Verona.

Com’è andata in passato tra Napoli-Hellas Verona

Adesso andremo a vedere insieme come è andata a finire nella scorsa stagione tra queste due squadre. Questo ci permetterà di capire che cosa ci potremo aspettare dal match che avverrà questa domenica.

Infatti, nella prima partita della scorsa stagione, il 24 gennaio 2021 il Verona è riuscito a sconfiggere 3-1 il Napoli. Nel secondo incontro, invece, abbiamo assistito ad un pareggio di queste due squadre. Se facciamo un resoconto generale, questa sarà più precisamente l’85° sfida per il Napoli e l’Hellas Verona.

Come ha giocato il Napoli fino ad adesso?

Fino ad adesso, per quanto riguarda il Napoli, sono sempre riusciti a vincere in Serie A. L’unica eccezione è quella per quanto riguarda il pareggio avvenuto nell’Olimpico. Inoltre, il gruppo di Spalletti è riuscito a fornire delle vere e proprie prove di forza.

Ovviamente, la squadra del Napoli non ha intenzione di fermarsi qui, pur non trovandosi al primo posto.

Come ha giocato l’Hellas Verona fino ad ora?

Fino ad ora, invece, l’Hellas Verona è riuscito a guadagnare ben tre risultati di fila. Inoltre, molto ha contribuito l’essere riusciti a sconfiggere due squadre, come quella del Lazio e della Juventus.

Pertanto, l’ipotetica vittoria di questa domenica esalterebbe ancora di più tutti i sacrifici fatti fino a questo momento.

Dove sarà possibile vedere la partita di domenica?

La partita che si svolgerà questa domenica sarà possibile vederla o su DAZN oppure in alternativa, su Sky. Nel caso in cui non si dovesse disporre di entrambe le piattaforme, sarà possibile comunque vedere la partita in streaming LIVE su Internet. La partita che vedremo tra Napoli-Hellas Verona, gara della 12ª giornata di Serie A TIM, inizierà più precisamente alle ore 18.00.

Inoltre, è stata anche confermata la presenza di chi effettuerà la telecronaca di questa partita. La persona in questione è Stefano Borghi.

Dove si potrà scommettere su Napoli-Hellas Verona?

