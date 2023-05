Napoli, il 1 giugno l’evento AI FOR WELL-BEING per la realizzazione di una “seduta intelligente”

Il primo giugno 2023 alle ore 11, presso il Centro Congressi in via Partenope, si terrà l’evento AI FOR WELL-BEING organizzato da SIMAR Labs e dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione (DIETI) dell’Università di Napoli Federico II. L’evento dà il via simbolico alle attività di consulenza che vedono SIMAR Labs e DIETI impegnati per la realizzazione di una “seduta intelligente” in grado di analizzare in modo non invasivo lo stato dei soggetti, migliorandone vari aspetti del benessere.

La “seduta intelligente” rappresenterà un dispositivo innovativo progettato e realizzato con l’impiego di algoritmi di intelligenza artificiale (AI) e tecniche di robotica. Questa tecnologia all’avanguardia consentirà una valutazione accurata e personalizzata dello stato dei soggetti, aprendo le porte a numerose applicazioni nel campo del benessere umano. Saranno migliorati aspetti cruciali come il monitoraggio della salute fisica, mentale, del sonno, la gestione dello stress e il potenziamento delle prestazioni cognitive, nonché il monitoraggio di tutte quelle situazioni potenzialmente a rischio quali, per esempio, colpi di sonno alla guida e postura scorretta. Gli esperti che si alterneranno al tavolo mostreranno come algoritmi avanzati, sensori, app mobili ed elettronica possano già migliorare nel brevissimo tempo le tappe stesse della quotidianità.

L’evento di kick off sarà introdotto da Francesco Montervino, storico ex capitano del Napoli e moderato dal giornalista Toni Iavarone. Durante l’evento, figure di spicco nel settore interverranno per condividere le loro competenze e conoscenze. In rappresentanza di SIMAR Labs saranno presenti il Presidente Marco Valle e Giacomo Bartoloni, mentre la Federico II sarà rappresentata dal direttore del DIETI prof. Fabio Villone, dal prof. Bruno Siciliano (docente di robotica), dal prof. Carlo Sansone (docente di machine learning) e dal dottor Stefano Marrone (docente di AI).

_______________________

AGENDA

11:00

– Saluti istituzionali del prof. Fabio Villone, direttore del DIETI, e introduzione all’evento da parte di Francesco Montervino, ex-capitano del Napoli

11:10

– Presentazione del DIETI (prof. Bruno Siciliano)

11:20

– Presentazione di SIMAR Labs (Giacomo Bartoloni)

11:30

– Presentazione della “seduta intelligente” e delle sue potenziali applicazioni nel campo del benessere umano (Dr. Stefano Marrone)

11:45

– Intervento del Presidente di SIMAR Labs, Marco Valle

11:55

– Presentazione del prof. Bruno Siciliano, responsabile scientifico della consulenza, sulle collaborazioni con SIMAR Labs e DIETI

12:05

– Intervento del prof. Carlo Sansone, docente di machine learning, sulle potenzialità e sfide dell’intelligenza artificiale per il benessere

12:15

– Sessione di domande e risposte moderata dal giornalista Toni Iavarone

12:30